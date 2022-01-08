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Владимир Кухарев: «Будем дальше работать по приведению путепровода в надлежащее состояние»

08 января 2022 17:27
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Новости Беларуси. Движение в районе Немиги в Минске будет восстановлено максимально оперативно. Уже определена предварительная причина обрушения пешеходной части моста – старение железобетонных конструкций. Инцидент произошел ночью. Пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кухарев: «Будем дальше работать по приведению путепровода в надлежащее состояние»-1

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Предварительно изучаются причины происшествия. Мы работаем, чтобы в максимально кратчайшие сроки ликвидировать последствия, здесь работают специализированные бригады, которые обеспечили разборку. Я думаю, что в ближайшее время мы обеспечим разборку поврежденных конструкций. Будем дальше работать по приведению путепровода в надлежащее состояние, чтобы мы могли в максимально короткие сроки обеспечить открытие движения по данному участку.

Думаю, что в кратчайшие сроки мы дополнительно изучим ситуацию с мостами и путепроводами, чтобы мы могли в случае необходимости принимать какие-то дополнительные меры.

# Мосты Беларуси # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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