Владимир Кухарев: «Будем дальше работать по приведению путепровода в надлежащее состояние»

Новости Беларуси. Движение в районе Немиги в Минске будет восстановлено максимально оперативно. Уже определена предварительная причина обрушения пешеходной части моста – старение железобетонных конструкций. Инцидент произошел ночью. Пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Предварительно изучаются причины происшествия. Мы работаем, чтобы в максимально кратчайшие сроки ликвидировать последствия, здесь работают специализированные бригады, которые обеспечили разборку. Я думаю, что в ближайшее время мы обеспечим разборку поврежденных конструкций. Будем дальше работать по приведению путепровода в надлежащее состояние, чтобы мы могли в максимально короткие сроки обеспечить открытие движения по данному участку.

Думаю, что в кратчайшие сроки мы дополнительно изучим ситуацию с мостами и путепроводами, чтобы мы могли в случае необходимости принимать какие-то дополнительные меры.