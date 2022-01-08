Введут дополнительные полосы для движения. Как теперь будет ездить транспорт на Немиге?

Новости Беларуси. Движение в районе Немиги в Минске будет восстановлено максимально оперативно. Уже определена предварительная причина обрушения пешеходной части моста – старение железобетонных конструкций. Инцидент произошел ночью, пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы шкала уровня пробок в центре Минска не была запредельной, городскими властями для безопасности и перераспределения потока транспорта были приняты следующие решения.