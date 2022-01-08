Введут дополнительные полосы для движения. Как теперь будет ездить транспорт на Немиге?
Новости Беларуси. Движение в районе Немиги в Минске будет восстановлено максимально оперативно. Уже определена предварительная причина обрушения пешеходной части моста – старение железобетонных конструкций. Инцидент произошел ночью, пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы шкала уровня пробок в центре Минска не была запредельной, городскими властями для безопасности и перераспределения потока транспорта были приняты следующие решения.
Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
На данный момент закрыто движение транспорта на участке улицы Немига от улицы Янки Купалы, от улицы Городской Вал до проспекта Победителей. А также на проспекте Победителей по улице Ленина от проспекта Независимости и улицы Мельникайте в направлении улицы Немига. Для удобного перемещения горожан Госавтоинспекцией совместно с проектными организациями разработана альтернативная схема движения с учетом введенных ограничений и изменений маршрутов общественного транспорта. Осуществляется настройка светофорных объектов, введение дополнительных полос для движения с учетом перераспределения транспортных потоков.
Минчанам и гостям города остается изучить новые маршруты и на пару месяцев забыть о транзите через Немигу. Теперь здесь ремонтно-восстановительные работы. К слову, отложили закрытие путепровода на проспекте Жукова, чтобы центр столицы не стал в пробках.
Владимир Кухарев: «Будем дальше работать по приведению путепровода в надлежащее состояние». Читайте здесь.