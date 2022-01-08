Был построен в 1962 году. Когда последний раз ремонтировали мост на Немиге?
Новости Беларуси. Движение в районе Немиги в Минске будет восстановлено максимально оперативно. Уже определена предварительная причина обрушения пешеходной части моста – старение железобетонных конструкций. Напомним, инцидент произошел минувшей ночью. Пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Путепровод 1962 года постройки проходил капитальный ремонт в 2004-м, а в марте 2021 года в результате обследования было установлено, мост пригоден к эксплуатации. Но почему же пешеходная часть не выдержала?
Константин Герцев, корреспондент:
Конструкция моста на Немиге довольно старая. Тротуар здесь выполнен монолитно. Уже сейчас эксперты строят догадки о причинах обрушения путепровода. И везде значится фактор наличия метро на данном участке дороги. Первая причина гласит, что в результате вибраций образовались щели, туда проникла вода. И создала запредельный вес. Во второй причине значится фактор погоды. Сегодня она то ниже, то выше 0. Эксперты полагают, что вода могла попасть в щели, отморозить и оторвать балку.
Введут дополнительные полосы для движения. Как теперь будет ездить транспорт на Немиге? Подробности тут.
Для многомиллионных мегаполисов закрытие дороги в центре города всегда усложняет жизнь и обычным гражданам, и специальным службам, поэтому руководство Минска приняло решение: за неделю демонтировать существующий мост, а уже в течение нескольких месяцев построить новый.
Владимир Кухарев: «Будем дальше работать по приведению путепровода в надлежащее состояние». Читайте здесь.