Был построен в 1962 году. Когда последний раз ремонтировали мост на Немиге?

Новости Беларуси. Движение в районе Немиги в Минске будет восстановлено максимально оперативно. Уже определена предварительная причина обрушения пешеходной части моста – старение железобетонных конструкций. Напомним, инцидент произошел минувшей ночью. Пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путепровод 1962 года постройки проходил капитальный ремонт в 2004-м, а в марте 2021 года в результате обследования было установлено, мост пригоден к эксплуатации. Но почему же пешеходная часть не выдержала?