«Очень хорошо себя помню». Николай Карпенков на выпуске Военной академии рассказал, когда получил первые погоны офицера

Из 64 вчерашних курсантов четыре лейтенанта окончили обучение с золотой медалью и еще столько же с красным дипломом. В строю выпускников также три обладателя крапового берета.

Николай Карпенков, заместитель министра МВД Беларуси – командующий внутренними войсками:

Сегодня в Министерстве внутренних дел и во внутренних войсках большой праздник. Состоялся очередной выпуск молодых офицеров. Особо торжественный день. Я очень хорошо себя помню, как я выпускался из танкового училища в 1989 году. И я скажу, это насколько торжественный момент в жизни каждого офицера, и он в своем сердце образ этого дня (вручения ему погон офицеров) пронесет через всю свою службу.