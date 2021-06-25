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«Очень хорошо себя помню». Николай Карпенков на выпуске Военной академии рассказал, когда получил первые погоны офицера

25 июня 2021 17:07
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Новости Беларуси. 25 июня на плацу войсковой части 3214 состоялся торжественный ритуал вручения лейтенантских погон выпускникам факультета внутренних войск Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Очень хорошо себя помню». Николай Карпенков на выпуске Военной академии рассказал, когда получил первые погоны офицера-1

Из 64 вчерашних курсантов четыре лейтенанта окончили обучение с золотой медалью и еще столько же с красным дипломом. В строю выпускников также три обладателя крапового берета.

«Очень хорошо себя помню». Николай Карпенков на выпуске Военной академии рассказал, когда получил первые погоны офицера-4

Николай Карпенков, заместитель министра МВД Беларуси – командующий внутренними войсками:
Сегодня в Министерстве внутренних дел и во внутренних войсках большой праздник. Состоялся очередной выпуск молодых офицеров. Особо торжественный день. Я очень хорошо себя помню, как я выпускался из танкового училища в 1989 году. И я скажу, это насколько торжественный момент в жизни каждого офицера, и он в своем сердце образ этого дня (вручения ему погон офицеров) пронесет через всю свою службу.

26 июня уже на плацу Военной академии состоится торжественный ритуал вручения дипломов.

# Милиция Беларуси # общество # Николай Карпенков # Фотофакт

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