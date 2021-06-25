«Очень хорошо себя помню». Николай Карпенков на выпуске Военной академии рассказал, когда получил первые погоны офицера

Новости Беларуси. 25 июня на плацу войсковой части 3214 состоялся торжественный ритуал вручения лейтенантских погон выпускникам факультета внутренних войск Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 25 июня на плацу войсковой части 3214 состоялся торжественный ритуал вручения лейтенантских погон выпускникам факультета внутренних войск Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из 64 вчерашних курсантов четыре лейтенанта окончили обучение с золотой медалью и еще столько же с красным дипломом. В строю выпускников также три обладателя крапового берета.
Николай Карпенков, заместитель министра МВД Беларуси – командующий внутренними войсками:
Сегодня в Министерстве внутренних дел и во внутренних войсках большой праздник. Состоялся очередной выпуск молодых офицеров. Особо торжественный день. Я очень хорошо себя помню, как я выпускался из танкового училища в 1989 году. И я скажу, это насколько торжественный момент в жизни каждого офицера, и он в своем сердце образ этого дня (вручения ему погон офицеров) пронесет через всю свою службу.
26 июня уже на плацу Военной академии состоится торжественный ритуал вручения дипломов.