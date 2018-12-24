«Очень хороший праздник, радость»: как белорусы готовятся к католическому Рождеству

Новости Беларуси. Уже через несколько часов в католических храмах по всей стране начнутся богослужения. Рождественские мессы отличает особая торжественность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уже через несколько часов в католических храмах по всей стране начнутся богослужения. Рождественские мессы отличает особая торжественность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности в видеоматериале Петра Бутрима.
Тадеуш Кондрусевич: «Приветствую всех с радостным и спасительным праздником Рождества Христова»