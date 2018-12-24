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В Минске шествие Дедов Морозов и Снегурочек завершится мюзиклом

24 декабря 2018 13:39
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Новости Беларуси. В сказочный город превращается Минск. Буквально через полчаса по проспекту Независимости пройдут сотни Дедов Морозов вместе со Снегурочками и другими новогодними персонажами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске шествие Дедов Морозов и Снегурочек завершится мюзиклом-1

Участие в традиционном новогоднем шествии принимают более тысячи героев. В пять вечера зрителей ждут на площади Независимости, откуда стартует праздничная колонна.

В Минске шествие Дедов Морозов и Снегурочек завершится мюзиклом-4

Завершится маршрут у Дворца Республики. В финале всех ждёт презентация мюзикла «Новогодняя планета чудес».

# Новый год # общество # Фотофакт

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