В Минске шествие Дедов Морозов и Снегурочек завершится мюзиклом

Новости Беларуси. В сказочный город превращается Минск. Буквально через полчаса по проспекту Независимости пройдут сотни Дедов Морозов вместе со Снегурочками и другими новогодними персонажами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в традиционном новогоднем шествии принимают более тысячи героев. В пять вечера зрителей ждут на площади Независимости, откуда стартует праздничная колонна.