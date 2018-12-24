Не допустить трагедии. В Беларуси будут проходить рейды на водоёмах

Новости Беларуси. Молодежь – на страже безопасности. В Беларуси стартовала акция «Зимний патруль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В период школьных каникул берега рек и водоемов будут патрулировать бойцы молодежного отряда и сотрудники спасательных станций. В Минске рейды будут проходить на Комсомольском озере, а также водохранилище «Дрозды» и «Цнянское».

Сегодня Владислав – в роли спасателя. Студент впервые примерял на себя такой образ, но уже почти как профессионал спешит на помощь. Команда бойцов во главе с Владиславом стала своего рода первопроходцами в новом деле.

Ребята ежедневно будут патрулировать берега рек и водоемов по всей стране. График работы посменный 6-часовой, а вот цель одна – предупредить несчастные случаи на льду.

Владислав Галкин, участник молодежного отряда охраны правопорядка БРСМ:

Лично я нахожусь на смене сегодня и 27 числа буду. Мы помогаем ОСВОДУ, МЧС, вот сейчас находимся на Цнянской спасательной станции.

Более 60 мест по Беларуси, в Минске - это «Цнянка», «Дрозды» и Комсомольское озеро. Кстати, два раза в день на обход выходят и сами спасатели. Так, утром замеряют толщину льда на водохранилище. Сергей Таболич: Предупреждаем молодежь и рыбаков о правилах безопасности на льду А вечером самое главное убедиться, что после наступления темноты на льду никто не остался.

Георгий Жебровский, начальник спасательной станции «Цнянская»:

Выход на лед разрешен, рыбаки с удовольствием приходят сюда. В любом случае, мы проходим рейдами по водохранилищу, проводим профилактическую работу. Сейчас на Цнянке буквально рыбак на рыбаке. Пока выход на лед разрешен, белорусам ничего не угрожает.

Сергей Таболич, командир Республиканского штаба молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ:

Очень много случаев есть, когда гибнут люди. С середины ноября по декабрь настоящего времени было 5 человек погибших, из них 4 рыбака и один несовершеннолетний.