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Не допустить трагедии. В Беларуси будут проходить рейды на водоёмах

24 декабря 2018 16:52
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Новости Беларуси. Молодежь – на страже безопасности. В Беларуси стартовала акция «Зимний патруль», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В период школьных каникул берега рек и водоемов будут патрулировать бойцы молодежного отряда и сотрудники спасательных станций. В Минске рейды будут проходить на Комсомольском озере, а также водохранилище «Дрозды» и «Цнянское».

Не допустить трагедии. В Беларуси будут проходить рейды на водоёмах-1

Сегодня Владислав – в роли спасателя. Студент впервые примерял на себя такой образ, но уже почти как профессионал спешит на помощь. Команда бойцов во главе с Владиславом стала своего рода первопроходцами в новом деле.

Не допустить трагедии. В Беларуси будут проходить рейды на водоёмах-4

Ребята ежедневно будут патрулировать берега рек и водоемов по всей стране. График работы посменный 6-часовой, а вот цель одна – предупредить несчастные случаи на льду.

Не допустить трагедии. В Беларуси будут проходить рейды на водоёмах-7

Владислав Галкин, участник молодежного отряда охраны правопорядка БРСМ:
Лично я нахожусь на смене сегодня и 27 числа буду. Мы помогаем ОСВОДУ, МЧС, вот сейчас находимся на Цнянской спасательной станции.

Не допустить трагедии. В Беларуси будут проходить рейды на водоёмах-10

Более 60 мест по Беларуси, в Минске - это «Цнянка», «Дрозды» и Комсомольское озеро. Кстати, два раза в день на обход выходят и сами спасатели. Так, утром замеряют толщину льда на водохранилище.

Сергей Таболич: Предупреждаем молодежь и рыбаков о правилах безопасности на льду

А вечером самое главное убедиться, что после наступления темноты на льду никто не остался.

Не допустить трагедии. В Беларуси будут проходить рейды на водоёмах-13

Георгий Жебровский, начальник спасательной станции «Цнянская»:
Выход на лед разрешен, рыбаки с удовольствием приходят сюда. В любом случае, мы проходим рейдами по водохранилищу, проводим профилактическую работу.

Сейчас на Цнянке буквально рыбак на рыбаке. Пока выход на лед разрешен, белорусам ничего не угрожает.

Не допустить трагедии. В Беларуси будут проходить рейды на водоёмах-16

Сергей Таболич, командир Республиканского штаба молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ:
Очень много случаев есть, когда гибнут люди. С середины ноября по декабрь настоящего времени было 5 человек погибших, из них 4 рыбака и один несовершеннолетний.

Не допустить трагедии. В Беларуси будут проходить рейды на водоёмах-19

Патрулировать берега рек и водоемов участники движения вместе со спасателями будут до конца школьных каникул. Ведь, к сожалению, именно в это время количество несчастных случаев растет. Из-за игр на льду уже погиб один ребенок.

# Правила безопасности # общество # Владислав Галкин # Георгий Жебровский # Фотофакт

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