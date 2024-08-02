30 лет Управлению делами Президента – Совмин наградил лучших сотрудников организаций системы

Управление делами Президента, созданное в 1994 году, через месяц после первых в истории независимой Беларуси выборов главы государства, отмечает 30-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По случаю значимой даты – торжественное собрание во Дворце Республики. Орган государственного управления – это 66 организаций различных сфер деятельности и более 23 тысяч работников.

Сегодня, 2 августа, в их адрес звучат слова поздравлений, лучшие сотрудники получили заслуженные награды. Руководители предприятий, врачи, аграрии, ремесленники. Здесь собрались представители самых разных отраслей. У каждого свои роли и задачи в разноплановой структуре, но дело общее.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

Самый главный наш результат, на мой взгляд, системы Управления делами – это сформированное коллективом. Это профессионалы, это люди, преданные своему делу, государству нашему, поэтому на этом строится наш базис. Наши сегодняшние достижения надо, безусловно, отдать должное тем, кто это создавал. А мы, конечно, тоже постараемся марку не уронить, как Президент сказал: время теперь выбрало нас.

Вклад каждой организации в структуре очевиден. Департамент по гуманитарной деятельности создал тысячи благотворительных проектов, сельхозпредприятия управделами по многим направлениям стали лидерами в республике, сохранено более 10 видов старинных народных ремесел. Реализуются инвестпроекты. В 2024 году завершится строительство нового производственного корпуса на фабрике «Слуцкие пояса». И это далеко не весь перечень достижений.

Лариса Тарасова, заместитель директора по производству РУП «Слуцкие пояса»:

Пояса на сегодняшний день востребованы и государственная программа не зря была реализована. И идея эта нашего Президента. Задача предприятия – сохранять, возрождать традиции народных художественных промыслов.