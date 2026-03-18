Лукашенко: внутренние войска способны выполнить любые задачи в самых сложных условиях

Александр Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов внутренних войск МВД с 108-й годовщиной образования внутренних войск. Глава государства отметил, что летопись внутренних войск неразрывно связана с непростым периодом становления белорусской государственности и наполнена яркими примерами мужества, доблести и отваги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сегодня внутренние войска активно развиваются, и с уверенностью можно сказать, что они способны в самых сложных условиях выполнить любые задачи по защите конституционного строя, борьбе с преступностью, экстремизмом и терроризмом, охране общественного порядка и особо важных государственных объектов, а также по обезвреживанию взрывоопасных предметов», – говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул: военнослужащие внутренних войск с честью несут нелегкую, но почетную и необходимую службу, обеспечивая спокойствие и созидательный труд граждан, демонстрируя высокий профессионализм, дисциплину и самоотверженность. Внутренние войска являются одним из лидеров военно-патриотического движения нашей страны, отметил глава государства.