Самой старшей постоялице больше 100 лет. Посмотрите, как заботятся о людях в гомельском пансионате

Для пожилых людей, оставшихся со своими недугами в одиночестве, как и для детей-сирот, стараются создать домашний уют даже вдалеке от дома. 11 лет как Петр Мигдаленок проживает в пансионате в Васильевке. Сюда пенсионер переехал вместе с женой: пожилая пара с трудом могла вести хозяйство, а их единственный сын погиб. Решение передать заботу о себе специалистам далось непросто, но о таком выборе Петр Иванович не жалеет.

Петр Мигдаленок, проживающий в Гомельском социальном пансионате «Васильевский»:

Друзья на машине нас привезли сюда. Так мы попали сюда с Наташей. Очень хорошие отношения с администрацией были, с ребятами.

Созданные условия позволяют старикам достойно жить, а не просто доживать свой век. Кроме того, люди здесь не испытывают недостаток общения. На закате лет старший мичман в отставке рассказывает соседям о службе на Черноморском флоте, которой он посвятил 30 лет, и мотивирует молодых инвалидов двигаться вперед.

Сергей Высоцкий, проживающий в Гомельском социальном пансионате «Васильевский»:

Есть и молодые люди. Самому молодому у нас 23 года, а возрастная женщина в четвертом корпусе живет, ей больше 100 лет. Они создавали трибуны для «Динамо»! Как в Беларуси трудоустраивают людей с инвалидностью.

С 1 июля в Беларуси вступила в силу новая редакция закона «О социальном обслуживании», изменения в котором направлены на развитие сферы в условиях демографического старения населения страны. Дом-интернат сейчас и 25 лет назад – это два разных заведения. Кроме постоянного ухода, питания, медицинского обслуживания, в них предусмотрена реабилитация – психологическая, социальная, трудовая, есть культурный досуг. Поэтому все стационарные учреждения страны прошли ребрендинг, сменив названия с интернатов на пансионаты.