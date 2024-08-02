Испытание огнём и вальс беспилотников. Как отпраздновали День ВДВ в Витебске?
Их история – настоящая летопись героизма, мужества и отваги. Крылатые гвардейцы завоевывали Победу в Великой Отечественной войне, достойно выполняли воинский долг в Афганистане и других горячих точках. Сегодня, 2 августа, в Беларуси отмечают День десантников и сил специальных операций. Всем, кто причастен к этому празднику, поздравление адресовал Президент, отметив, что в рядах ВДВ всегда проходили службу самые закаленные, буквально несгибаемые люди, а нынешнее поколение военнослужащих также твердо стоит на страже безопасности страны и спокойствия граждан.
По традиции этот день наполнен долгожданными встречами с сослуживцами и поездками в родные воинские части. По-особенному и с размахом прошли праздничные мероприятия в Витебске. Именно здесь базируется легендарная 103-я отдельная воздушно-десантная бригада.
О главном празднике для крылатого десанта – Александра Ходюкова.
Силы специальных операций – одно из самых надежных звеньев в системе национальной безопасности страны. В элитные войска попадают лучшие. Обучаются необходимым навыкам на земле, в воздухе и даже под водой. Маскировка, дистанционное наблюдение за противником, прикрытие – эти навыки десантники отрабатывают до автоматизма. Всего три месяца в году они проводят на плацу, остальные – на полигонах. Оператор беспилотного летательного аппарата Никита Нупречик пополнил ряды 103-й Витебской бригады два года назад. Службу планирует продолжить, ведь фраза «Никто, кроме нас» для него теперь жизненное кредо.
Никита Нупречик, оператор беспилотного летательного аппарата 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады:
Я очень горд и счастлив, что сюда попал. Очень хорошее у нас братство военное и мне нравится здесь служить.
Главнокомандующий Александр Лукашенко ставит задачу: иметь обученную и компактную армию. Именно на это нацелена вся подготовка и обучение личного состава сил специальных операций.
Владимир Сафонов, командир 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады:
Бригада находится в постоянной готовности выполнять те задачи, которые на нас возлагает руководство, Министерство обороны и наше государство. Поэтому настроение позитивное, боевое, готовы выполнить все задачи, чтобы над нами постоянно было голубое небо, стабильность в нашем государстве.
Патриотические акции, выставки вооружения и техники, праздничные концерты, экскурсии прошли сегодня во многих городах страны. Военнослужащие сил специальных операций бережно хранят и приумножают традиции поколения победителей. Уже через месяц будет объявлен новый набор в Вооруженные Силы страны. Сотни молодых людей примерят тельняшки и совершат свой первый в жизни прыжок с парашютом.
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