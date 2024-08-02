Испытание огнём и вальс беспилотников. Как отпраздновали День ВДВ в Витебске?

Их история – настоящая летопись героизма, мужества и отваги. Крылатые гвардейцы завоевывали Победу в Великой Отечественной войне, достойно выполняли воинский долг в Афганистане и других горячих точках. Сегодня, 2 августа, в Беларуси отмечают День десантников и сил специальных операций. Всем, кто причастен к этому празднику, поздравление адресовал Президент, отметив, что в рядах ВДВ всегда проходили службу самые закаленные, буквально несгибаемые люди, а нынешнее поколение военнослужащих также твердо стоит на страже безопасности страны и спокойствия граждан.

По традиции этот день наполнен долгожданными встречами с сослуживцами и поездками в родные воинские части. По-особенному и с размахом прошли праздничные мероприятия в Витебске. Именно здесь базируется легендарная 103-я отдельная воздушно-десантная бригада.