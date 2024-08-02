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Единственный в Беларуси центр инклюзивной культуры находится в Гомеле. Побывали в уникальном учреждении

02 августа 2024 17:54
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Раскрыть свои таланты люди с непростой судьбой могут в Гомельском центре инклюзивной культуры. Единственное в своем роде учреждение в Беларуси в 2024 году было отмечено наградой «За духовное возрождение». Более 20 кружков и клубов помогают выстраивать диалог между людьми, невзирая на физические и ментальные особенности.

Единственный в Беларуси центр инклюзивной культуры находится в Гомеле. Побывали в уникальном учреждении-1

Ирина Тяпугина, директор Гомельского городского центра инклюзивной культуры:
Если человек пришел сюда работать, он понимает, что отдает себя всецело – и душевно, и физически. И он становится не только руководителем, учителем, но и другом, советником, тонким психологом. Поэтому тот коллектив, который сейчас здесь трудится, – это тот костяк, который понимает, для чего он сюда пришел.

Единственный в Беларуси центр инклюзивной культуры находится в Гомеле. Побывали в уникальном учреждении-4

В центре занимаются около 500 человек, половина из которых – люди с инвалидностью. Принцип инклюзии сохраняется и в коллективе. Из 38 человек в штате 11 имеют ограничения по здоровью. Своим примером они мотивируют других не замыкаться в себе, а расширять возможности.

Единственный в Беларуси центр инклюзивной культуры находится в Гомеле. Побывали в уникальном учреждении-7

Александр Покотило, руководитель образцовой изостудии «Палитра»:
Когда я закончил академию, для чего создал кружок? Потому что очень важно учить глухих и слабослышащих деток. Видел и детей с ДЦП, у которых есть огромный талант. Реальная история бабушка приводит ко мне внучку, которая все время сидела дома. Девочка осталась у нас с радостью, мы рисуем, ходим на выставки и пленэры.

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# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Анна Корольчук

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