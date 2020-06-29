«Очень эмоциональное выступление нашего главы государства». Что говорили педагоги страны после встречи с Президентом

Новости Беларуси. Зарплаты профессорско-преподавательского состава в течение пятилетки доведут до 150 % от средней по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 29 июня заявил Александр Лукашенко на встрече с педагогическим активом Беларуси.

На мероприятие пригласили представителей вузов и научной элиты, воспитателей детских садов и учителей школ из всех регионов Беларуси – всего около тысячи человек. Гостей на встречу собралось так много, что ее пришлось перенести из Дворца Независимости в центр «БелЭкспо», известный как «ромашка». Александр Лукашенко: «Системой тестирования в лучшие вузы страны мы отсекаем трудолюбивую способную молодёжь» Разговор о настоящем и будущем белорусского образования. Президент подчеркнул, что назрела необходимость поговорить не только о достижениях сферы, но и обсудить вопросы на злобу дня. К тому же 2020 год особенный – завершается пятилетка, время ставить новые задачи.

Централизованное тестирование, зарплаты, доступность образования, новые правила вступительной кампании – темы, на которых сделан акцент в разговоре. Президент о новых правилах поступления в вузы: поставлена задача создать к следующей вступительной кампании

Итак, уже в 2021 году белорусские абитуриенты будут поступать по новым правилам. Глава государства подчеркнул важность качественной работы с молодежью. А студентов призвал мыслить, делать самостоятельные выводы, выходить за рамки программы, самообразовываться.

Виталий Василевский, директор СШ № 204 Минска:

Очень эмоциональное выступление нашего главы государства. Такие встречи нужно проводить, конечно, почаще и вообще собираться всем нам вместе – директора не только города Минска, но и общественность. В связи с этими событиями, которые проходят у нас в стране, эта встреча была очень полезной.

Виктор Малашко, декан факультета ветеринарной медицины Гродненского аграрно-технического университета:

Я очень доволен, что получился такой интересный, обстоятельный разговор. Та информация, которую мы получили, это, естественно, вопросы воспитательного, образовательного характера, вопросы развития высшей школы. Как человек аграрного профиля, я очень доволен, что Президент Республики Беларусь уделяет большое внимание именно аграрному сектору, развитию агрогородков, получению аграрного высшего образования.