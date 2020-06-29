«Очень эмоциональное выступление нашего главы государства». Что говорили педагоги страны после встречи с Президентом
Новости Беларуси. Зарплаты профессорско-преподавательского состава в течение пятилетки доведут до 150 % от средней по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 29 июня заявил Александр Лукашенко на встрече с педагогическим активом Беларуси.
На мероприятие пригласили представителей вузов и научной элиты, воспитателей детских садов и учителей школ из всех регионов Беларуси – всего около тысячи человек. Гостей на встречу собралось так много, что ее пришлось перенести из Дворца Независимости в центр «БелЭкспо», известный как «ромашка».
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Разговор о настоящем и будущем белорусского образования. Президент подчеркнул, что назрела необходимость поговорить не только о достижениях сферы, но и обсудить вопросы на злобу дня. К тому же 2020 год особенный – завершается пятилетка, время ставить новые задачи.
Централизованное тестирование, зарплаты, доступность образования, новые правила вступительной кампании – темы, на которых сделан акцент в разговоре.
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Итак, уже в 2021 году белорусские абитуриенты будут поступать по новым правилам. Глава государства подчеркнул важность качественной работы с молодежью. А студентов призвал мыслить, делать самостоятельные выводы, выходить за рамки программы, самообразовываться.
Виталий Василевский, директор СШ № 204 Минска:
Очень эмоциональное выступление нашего главы государства. Такие встречи нужно проводить, конечно, почаще и вообще собираться всем нам вместе – директора не только города Минска, но и общественность. В связи с этими событиями, которые проходят у нас в стране, эта встреча была очень полезной.
Виктор Малашко, декан факультета ветеринарной медицины Гродненского аграрно-технического университета:
Я очень доволен, что получился такой интересный, обстоятельный разговор. Та информация, которую мы получили, это, естественно, вопросы воспитательного, образовательного характера, вопросы развития высшей школы.
Как человек аграрного профиля, я очень доволен, что Президент Республики Беларусь уделяет большое внимание именно аграрному сектору, развитию агрогородков, получению аграрного высшего образования.
Елена Лукашевич, директор СШ № 181 Минска:
Мы стараемся, мы продвигаем своих детей, продвигаем свой народ, мы растим наших детей для того, чтобы нация наша процветала, чтобы государство процветало. Делаем, надеюсь, хорошо свое дело, надежно, чтобы потенциал, будущее нашей страны, были воспитанными, были достойными гражданами своей республики и своей страны.