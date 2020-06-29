Президент о новых правилах поступления в вузы: поставлена задача создать к следующей вступительной кампании

На мероприятие приглашены представители вузов и научной элиты, воспитатели детских садов и учителя школ из всех регионов Беларуси – всего около тысячи человек.

Президент подчеркнул, что назрела необходимость поговорить не только о достижениях сферы, но и обсудить вопросы на злобу дня.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И вообще, министр был прав: с глазу на глаз надо видеть человека. И не надо думать, что все преподаватели коррупционеры и прочее… Все-таки это патриоты, как мы вначале сказали. Так если они патриоты, они должны, они умеют рассмотреть в абитуриенте будущего настоящего гражданина. За тестированием, при всех положительных качествах его, мы этого не видим.

Поэтому, взяв лучшее из прошлой системы поступления в вузы, тестирование, которое мы уже прошли (шишки набили), взяв все лучшее, поставлена задача перед Министерством образования (это и задача вам) к следующей вступительной кампании создать новые правила поступления в вузы.