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Президент о новых правилах поступления в вузы: поставлена задача создать к следующей вступительной кампании

29 июня 2020 10:52
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 29 июня встретился с педагогическим активом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На мероприятие приглашены представители вузов и научной элиты, воспитатели детских садов и учителя школ из всех регионов Беларуси – всего около тысячи человек.

Президент о новых правилах поступления в вузы: поставлена задача создать к следующей вступительной кампании-1

Президент подчеркнул, что назрела необходимость поговорить не только о достижениях сферы, но и обсудить вопросы на злобу дня.

Александр Лукашенко: «Системой тестирования в лучшие вузы страны мы отсекаем трудолюбивую способную молодёжь»

Президент о новых правилах поступления в вузы: поставлена задача создать к следующей вступительной кампании-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И вообще, министр был прав: с глазу на глаз надо видеть человека. И не надо думать, что все преподаватели коррупционеры и прочее… Все-таки это патриоты, как мы вначале сказали. Так если они патриоты, они должны, они умеют рассмотреть в абитуриенте будущего настоящего гражданина. За тестированием, при всех положительных качествах его, мы этого не видим.  

Поэтому, взяв лучшее из прошлой системы поступления в вузы, тестирование, которое мы уже прошли (шишки набили), взяв все лучшее, поставлена задача перед Министерством образования (это и задача вам) к следующей вступительной кампании создать новые правила поступления в вузы. 

# Высшее образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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