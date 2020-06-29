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Генпрокуратура: «Публичная клевета, оскорбление в интернете не только неприемлемы, но и преследуются по закону»

29 июня 2020 11:22
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Новости Беларуси. Административная и уголовная ответственность может грозить за публичную клевету и оскорбления в интернете. Об этом 29 июня напомнили в Генпрокуратуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время в Беларуси участились случаи нарушения закона в сфере публичной информации.

Граждане жалуются на критику, травлю и даже угрозы в мессенджерах и социальных сетях. Подобные сообщения получили некоторые журналисты, спортсмены и другие публичные личности.

Генпрокуратура: «Публичная клевета, оскорбление в интернете не только неприемлемы, но и преследуются по закону»-1

В надзорном ведомстве подчеркнули, что распространение ложной, унижающей честь и достоинство человека информации наказывается по закону.

Генпрокуратура: «Публичная клевета, оскорбление в интернете не только неприемлемы, но и преследуются по закону»-4

Павел Елисеев, исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генеральной прокуратуры Беларуси:
Публичная клевета, оскорбление в сети интернет не только неприемлемы, но и преследуются по закону. За подобные действия может наступать уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность.

В частности, распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений, клевета в средствах массовой информации, в сети интернет, в иной сети электросвязи, а также клевета, содержащая обвинение в совершении тяжкого либо особо тяжкого преступления, помимо штрафа, может наказываться арестом либо ограничением свободы сроком до 3 лет.

Аналогичные санкции предусмотрены за умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме.

В то же время законодательство гарантирует свободное выражение мнения вне зависимости от политических взглядов. Делать это необходимо в рамках закона, этики и культуры.

# Интернет # общество # Павел Елисеев # Фотофакт

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