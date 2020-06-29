Цифры по коронавирусу в Беларуси. Данные Минздрава за 29 июня

Новости Беларуси. На 29 июня в Беларуси выздоровели и выписаны 45 213 пациентов. Ранее у них был подтвержден диагноз COVID-19.

По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в официальном Telegram-канале, зарегистрированы 61 790 человек с положительным тестом на коронавирус.

Всего было сделано 992 007 тестов.

Умерли 387 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным COVID-19.