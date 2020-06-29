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Александр Лукашенко: «Системой тестирования в лучшие вузы страны мы отсекаем трудолюбивую способную молодёжь»

29 июня 2020 11:00
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Новости Беларуси. Зарплаты профессорско-преподавательского состава в течение пятилетки доведут до 150 % от средней по стране. Об этом 29 июня заявил Александр Лукашенко на встрече с педагогическим активом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ..

Президент о новых правилах поступления в вузы: поставлена задача создать к следующей вступительной кампании

Александр Лукашенко: «Системой тестирования в лучшие вузы страны мы отсекаем трудолюбивую способную молодёжь»-1

Александр Лукашенко: «Системой тестирования в лучшие вузы страны мы отсекаем трудолюбивую способную молодёжь»-3

На мероприятие приглашены представители вузов и научной элиты, воспитатели детских садов и учителя школ из всех регионов Беларуси – всего около тысячи человек. Гостей на встречу собралось так много, что ее пришлось перенести из Дворца Независимости в центр «БелЭкспо», известный как «ромашка».

Разговор о настоящем и будущем белорусского образования.

Президент подчеркнул, что назрела необходимость поговорить не только о достижениях сферы, но и обсудить вопросы на злобу дня. К тому же 2020 год особенный – завершается пятилетка, время ставить новые задачи.

Александр Лукашенко: «Системой тестирования в лучшие вузы страны мы отсекаем трудолюбивую способную молодёжь»-6

Централизованное тестирование, зарплаты, доступность образования, новые правила вступительной кампании – темы, на которых сделан акцент в разговоре.

Александр Лукашенко: «Системой тестирования в лучшие вузы страны мы отсекаем трудолюбивую способную молодёжь»-9

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Системой тестирования в лучшие вузы страны мы отсекаем трудолюбивую способную молодежь, родители которой, будем прямо говорить, не входят в элиту нашей страны. Сама система не дает возможности поступить в вузы ребятам, скажем, из сельских школ, где преподавание немножко еще ниже, чем в крупных городах и Минске. Где нет такого распространенного репетиторства, что можно дополнительно получить знания. И по прошлым тестам, протестироваться как-то накануне этого тестирования и так далее и тому подобное. Ну, есть такая проблема.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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