Обзор прессы. Во сколько обойдется отпуск в Беларуси? Что предлагают местные санатории, агроусадьбы и турбазы?

Совсем скоро у стелы «Минск-город герой» минчане и гости столицы увидят масштабное шествие. Три тысячи военнослужащих и свыше двухсот пятидесяти единиц техники примут участие в грандиозном действии. Впервые в параде 3 июля рядом с мужчинами будут вышагивать и женщины – военнослужащие. На репетиции парада войск Минского гарнизона побывали корреспонденты «Вечерки».

Журналисты «Сельской газеты» отправились в Вилейский край, чтобы из первых уст узнать, как живется жителям агрогородка Нарочь. Школа, детский сад, амбулатория, магазин – все по-городскому комфортно, но с сельским колоритом. О том, как расцветает местечко Нарочь, узнавайте в свежем номере.

За сельскими пейзажами погнался и 32-летний телеоператор Валерий Гапонько. Четыре года назад молодой человек приобрел пустующее здание начальной школы в деревне Маковье. В планах – превратить этот заброшенный кусочек земли в роскошную усадьбу с красивым пейзажем. О том, почему решил сменить городской ритм на деревенскую тишину, парень рассказал в интервью изданию «Знамя Юности».

Редакция газеты также знакомит читателей с первым секретарем Центрального Комитета БРСМ Дмитрием Воронюком. В большом интервью он расскажет о новой должности, семье, молодежных трендах, а также о собственной авторской колонке в «Знаменке» .

А любителям детективов и запутанных историй в этот четверг предлагаем почитать «Республику». В рубрике «журналистское расследование» корреспонденты вместе с оперативниками вычисляли нелегальных мигрантов. Итоги проведенного рейда – на шестой странице.

Мария Друк поднимает горячую тему. Корреспондент решила разобраться, во сколько обойдется отпуск в Беларуси. И какие развлечения предлагают местные санатории, агроусадьбы и турбазы. А вы рассматриваете возможность провести отпуск в нашей стране?

Кому хочется оказаться на больничной койке? Никому. Но если уж здоровье подводит, то куда деваться. «СБ Беларусь Сегодня» выяснила, что брать с собой в больницу, кроме зубной щетки и ложки. А также расскажет, какие права есть у пациентов наших лечебных учреждений. Читайте свежий номер «СБ Беларусь Сегодня» и будьте в курсе актуальных новостей.