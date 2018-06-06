Прямой эфир

Из кабины вертолёта. С какой целью специальная рабочая группа осмотрела неиспользуемые здания в Минске?

06 июня 2018 19:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Стоят без дела. В Минске 6 июня под прицелом специально созданной рабочей группы оказалась неиспользуемая недвижимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из кабины вертолёта. С какой целью специальная рабочая группа осмотрела неиспользуемые здания в Минске?-1

Речь идёт о более чем 150 строениях. Это заброшенные корпуса предприятий и детских садов, самовольно построенные гаражи. Список можно продолжать. Изучать крупным планом проблему специалистам пришлось с высоты, в плановом облёте. На борт вертолёта МИ-8 поднялась и наша съёмочная группа.

Из кабины вертолёта. С какой целью специальная рабочая группа осмотрела неиспользуемые здания в Минске?-4

Виктория Ходосок, СТВ:
На карте города неиспользуемых или неэффективно используемых строений более 150. И чтобы оценить масштабы работы придётся подняться в небо.

Из кабины вертолёта. С какой целью специальная рабочая группа осмотрела неиспользуемые здания в Минске?-7

Обстановку с высоты выяснять будет специальная рабочая группа. Обсуждения начинаются ещё до начала старта. Под прицелом экипажа винтокрылой машины здания, которые, в общем-то, стоят без дела.

Из кабины вертолёта. С какой целью специальная рабочая группа осмотрела неиспользуемые здания в Минске?-10

Василий Панасюк, председатель Минского городского Совета депутатов:
Нам данные облёты, натуральные осмотры позволяют увидеть, где наша нормативная база, принимаемая горсоветом – это маленькие законы, пока не позволяют навести блеск, столичный лоск в нашем городе. Многие инвесторы, бизнесмены порой могут не знать о наличии таких объектов, а благодаря такой детальной инвентаризации, преподнести, показать, что такое есть. И это может послужить хорошей площадкой для открытия бизнеса, развития своего дела.

Из кабины вертолёта. С какой целью специальная рабочая группа осмотрела неиспользуемые здания в Минске?-13


Искать новых хозяев-бизнесменов – дело нелёгкое. Такая недвижимость требует, скажем, немаленьких денежных вложений. А потому, чтобы в реальности заинтересовать потенциального инвестора землёй, специалисты досконально осматривают участок. И уже после решается его судьба.

Из кабины вертолёта. С какой целью специальная рабочая группа осмотрела неиспользуемые здания в Минске?-15

Галина Степуренко, председатель комитета государственного имущества Мингорисполкома:
Приглашены службы, которые могут посодействовать на тот процесс вовлечение. В части проработки ПДП на территории, чтобы уже было понятно на перспективу, как эти объекты можно использовать, будут ли они под реконструкцию, будут ли реализовывать на аукционах или это просто будут подлежать сносу.

Из кабины вертолёта. С какой целью специальная рабочая группа осмотрела неиспользуемые здания в Минске?-18

Кстати, к крайним мерам – сносу некоторых объектов, в 2018 году в Минске уже приступили. К примеру, в списке – обветшалые частные сектор, проблемные участки и самовольно построенные гаражи в одном из районов Минска.

Из кабины вертолёта. С какой целью специальная рабочая группа осмотрела неиспользуемые здания в Минске?-21

Нелли Гиндюк, главный государственный санитарный врач Минска:
По тем территориям, где собственники или те, за кем закреплена эта территория, не хотят своевременно наводить порядок безусловно мы применяем меры административного воздействия. И за истекший период текущего года таких мер применено к 1000 субъектам хозяйствования.

Из кабины вертолёта. С какой целью специальная рабочая группа осмотрела неиспользуемые здания в Минске?-24


В общем-то, смотреть крупным планом на проблему с высоты, экспертам приходится не впервой. Это своего рода детальный учёт, в котором видно всё и сразу, и в котором важно одно, чтобы кругом был порядок.

# Проблемы ЖКХ # общество # Василий Панасюк # Галина Степуренко # Нелли Гиндюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Премии правительства за достижения в области качества вручены в Минске
06 июня 2018 18:53

Премии правительства за достижения в области качества вручены в Минске

Что было: На футбол через Беларусь/ Декларация как приговор/ Противоречия Союзного государства
06 июня 2018 18:32

Что было: На футбол через Беларусь/ Декларация как приговор/ Противоречия Союзного государства

Почва в сфере моделинга. Модные решения дизайнеров из Беларуси и Украины на детском показе в Минске
06 июня 2018 18:04

Почва в сфере моделинга. Модные решения дизайнеров из Беларуси и Украины на детском показе в Минске