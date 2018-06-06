Из кабины вертолёта. С какой целью специальная рабочая группа осмотрела неиспользуемые здания в Минске?

Новости Беларуси. Стоят без дела. В Минске 6 июня под прицелом специально созданной рабочей группы оказалась неиспользуемая недвижимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идёт о более чем 150 строениях. Это заброшенные корпуса предприятий и детских садов, самовольно построенные гаражи. Список можно продолжать. Изучать крупным планом проблему специалистам пришлось с высоты, в плановом облёте. На борт вертолёта МИ-8 поднялась и наша съёмочная группа.

Виктория Ходосок, СТВ:

На карте города неиспользуемых или неэффективно используемых строений более 150. И чтобы оценить масштабы работы придётся подняться в небо.

Обстановку с высоты выяснять будет специальная рабочая группа. Обсуждения начинаются ещё до начала старта. Под прицелом экипажа винтокрылой машины здания, которые, в общем-то, стоят без дела.

Василий Панасюк, председатель Минского городского Совета депутатов:

Нам данные облёты, натуральные осмотры позволяют увидеть, где наша нормативная база, принимаемая горсоветом – это маленькие законы, пока не позволяют навести блеск, столичный лоск в нашем городе. Многие инвесторы, бизнесмены порой могут не знать о наличии таких объектов, а благодаря такой детальной инвентаризации, преподнести, показать, что такое есть. И это может послужить хорошей площадкой для открытия бизнеса, развития своего дела.



Искать новых хозяев-бизнесменов – дело нелёгкое. Такая недвижимость требует, скажем, немаленьких денежных вложений. А потому, чтобы в реальности заинтересовать потенциального инвестора землёй, специалисты досконально осматривают участок. И уже после решается его судьба.

Галина Степуренко, председатель комитета государственного имущества Мингорисполкома:

Приглашены службы, которые могут посодействовать на тот процесс вовлечение. В части проработки ПДП на территории, чтобы уже было понятно на перспективу, как эти объекты можно использовать, будут ли они под реконструкцию, будут ли реализовывать на аукционах или это просто будут подлежать сносу.

Кстати, к крайним мерам – сносу некоторых объектов, в 2018 году в Минске уже приступили. К примеру, в списке – обветшалые частные сектор, проблемные участки и самовольно построенные гаражи в одном из районов Минска.

Нелли Гиндюк, главный государственный санитарный врач Минска:

По тем территориям, где собственники или те, за кем закреплена эта территория, не хотят своевременно наводить порядок безусловно мы применяем меры административного воздействия. И за истекший период текущего года таких мер применено к 1000 субъектам хозяйствования.