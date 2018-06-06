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В Министерстве природных ресурсов заверили, что будущий аккумуляторный завод в Бресте не нанесёт ущерба экологии

06 июня 2018 19:31
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Новости Беларуси. Будущий аккумуляторный завод в Бресте ущерба экологии не нанесет. Об этом 6 июня заявили в Министерстве природных ресурсов и окружающей среды., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве природных ресурсов заверили, что будущий аккумуляторный завод в Бресте не нанесёт ущерба экологии-1

С точки зрения выбросов в воздух объект определен к пятой, наименее опасной, категории. Не относят к опасным это производство и в МЧС. После введения завода в эксплуатацию будет создана система локального мониторинга за землей, включая почву, рядом с предприятием – в радиусе 500 метров. Основная ее цель – определение фоновых содержаний тяжелых металлов, в том числе и свинца.

В Министерстве природных ресурсов заверили, что будущий аккумуляторный завод в Бресте не нанесёт ущерба экологии-4

Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Допустимые концентрации вредных веществ в любом из компонентов окружающей среды – атмосферный воздух, вода, почва – в строгом соответствии с установленными экологическими нормами и правилами. Хочу сказать, что при надлежащей эксплуатации завода экологического ущерба он наносить не будет.

В Министерстве природных ресурсов заверили, что будущий аккумуляторный завод в Бресте не нанесёт ущерба экологии-7

Николай Михальчук, директор Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:
Почему мы дополнительно берем еще растительные объекты? Потому что по исследованиям порядка 40-50% поступает в окружающую среду и в почву аэрогенным путем.

В Министерстве природных ресурсов заверили, что будущий аккумуляторный завод в Бресте не нанесёт ущерба экологии-10

Возведение предприятия началось на промышленной площадке СЭЗ «Брест». Напомним, серьезную обеспокоенность строительством аккумуляторного завода выразили тысячи жителей Бреста и Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью и экологии в целом.

# Экологическая обстановка в Беларуси # общество # Ия Малкина # Николай Михальчук # Фотофакт

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