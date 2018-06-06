«Такая текстура откроет вам глаза, и они будут гореть»: делаем макияж в жаркую погоду

Новости Беларуси. Как наносить косметику летом, показали в программе «Большой завтрак».
Новости Беларуси. Как наносить косметику летом, показали в программе «Большой завтрак».
Инна Леута, визажист-стилист, руководитель школы красоты:
Бытует сложившееся мнение, что, если на улице +25-28, то макияжа не должно быть, в принципе, как минимум. И, как максимум, он должен быть очень плотным и матовым. Сегодня я поломаю эти стереотипы и покажу вам, как сделать очень модный, актуальный глянцевый макияж.
Начнём с увлажняющего спрея.
Желательно, чтобы в его составе был комплекс из трав, может быть, какой-то защитный УФ-фактор. Такой спрей будет увлажнять вашу кожу в течение всего дня. И его вы можете применять на готовый макияж, опять же, на протяжении дня.
Если у вас жирная, проблемная кожа, от тона отказываться не стоит. Даже в +30.
Выберите для себя азиатские ВВ-крема.
Они достаточно плотные, создают модный глянцевый финиш и, при этом, очень круто держатся. Даже при самых высоких температурах. Если же у вас кожа нормальная или сухая, как у нашей модели, то используйте увлажняющую базу и поверх неё – специальную инновационную пудру. Базу можно распределить ручками. Очень мягко.
О пудрах. Она может быть рассыпчатая, может быть компактная. Самое главное, чтобы после распределения она оставляла красивый ровный глянцевый финиш.
Такая кожа будет естественно выглядеть в жаркую пору года.
А также такая пудра должна абсорбировать себум, выделяемый кожей.
Наносим такую пудру кистью кабуки.
Это – плотная, может быть, синтетическая, может быть натуральная. Наносим на базу плотными, прилегающими к коже движениями. Оттенком потемнее припудриваем зоны контурирования.
В жару важно, чтобы пудра не была очень блестящей.
Помните – финиш должен быть сатиновым.
Что касается бровей. В жаркую погоду, когда на улице +23 и выше, откажитесь от карандашей для бровей. Потому что практически все карандаши – на восковой основе.
Воск при воздействии температур может немножко подплавляться.
Отдайте предпочтение теням для бровей, фломастерам или помадке. Кому чем удобнее пользоваться.
Любые компактные тени в жаркую погоду держаться не будут.
Поэтому я предлагаю нанести базу под тени и пальчиком на центр века слегка добавить хайлайтер. Это – любой компактный блестящий продукт.
На внутренний уголок глаза, слегка заходя на нижнее веко, распределяем хайлайтер. На подбровное пространство и на нижнее веко мы распределяем тень компактную определённого оттенка и нужной текстуры.
Желательно, если эта тень будет натуральных ореховых оттенков или грязно-розовых.
При этом, желательно, чтобы эта тень была «хамелеон».
То есть, при нанесении на кожу отливала разными оттенками.
Ну и завершающие штрихи.
По верхнему веку распределяем водостойкий карандаш.
Мягко растушёвываем его в кожу. Он может быть в цвет глаз: тёмно-бордовым, тёмно-оливковым или коричневым.
По нижнему веку распределяем сливочного оттенка мерцающий карандаш.
Такая текстура откроет вам глаза, и они будут гореть.
Если в жаркую погоду вы никак не можете справиться с выбором туши, а водостойкие у вас вызывают аллергию, а все остальные смазываются, я рекомендую приклеить несколько пучков. Тем более, что в современном мире они очень естественные и очень красивые.
Когда сами фиксируете пучки в ресницы, ставить их сверху крайне неудобно. Поэтому открываете глаза, смотрите в зеркало и проталкиваете пучок внутрь ресничного ряда. Так сделать ресницы очень легко и просто даже тому, кто ни разу не пробовал.
При небольшом навыке приклеить ресницы достаточно просто, а смыть их можно обычной водой.
Осталось добавить мягкий розовый румянец.
На губы добавляем модное сейчас средство – тинты.
Тинты не съедаются в течение дня, они увлажняют текстуру губ. Губы будут всегда чувствовать себя комфортно.
И тинты подходят для поцелуев!