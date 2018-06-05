Обзор прессы. Надежда Скардино рассказала, почему решила завершить карьеру

Лето – время обильных ливней в столице. По крайней мере, так было все предыдущие годы. Жители Пинской, Немиги, Казинца и еще более ста двадцати улиц знают о ежегодном летнем потопе не понаслышке. Корреспонденты газеты «Минский Курьер» узнали у специалистов, что сделано и что предстоит сделать в столице для минимизации подтоплений.

Владимир Писарев поделился с читателями эксклюзивным интервью с Надеждой Скардино. Спортсменка рассказала, почему прощается с карьерой, а также о переезде в Беларусь, успехах и неудачах, о себе и друзьях. А еще, о своих итальянских корнях и особой винтовке, которая принесла победу на Олимпиаде.

В свежем номере «СБ Беларусь Сегодня» читаем рубрику «Здоровье». Руководитель минского городского кардиологического центра Раиса Чечко расскажет о расширении кардиологического центра и о предстоящем фронте работ. А также даст десять простых, но ценных советов, чтобы сердце билось как часы.

Журналист «Сельской газеты» Наталья Тышкевич пишет о диковинной американской ягоде – голубике. Специалисты полагают, что к 2020 году этой ягодой в Беларуси будет засеяно две с половиной тысячи гектаров. Подробнее об этом в репортаже с плантации голубики, подворья семьи Сидоровых.