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Обзор прессы. Надежда Скардино рассказала, почему решила завершить карьеру

05 июня 2018 07:15
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Лето – время обильных ливней в столице. По крайней мере, так было все предыдущие годы. Жители Пинской, Немиги, Казинца и еще более ста двадцати улиц знают о ежегодном летнем потопе не понаслышке. Корреспонденты газеты «Минский Курьер» узнали у специалистов, что сделано и что предстоит сделать в столице для минимизации подтоплений.  

Обзор прессы. Надежда Скардино рассказала, почему решила завершить карьеру-1

Владимир Писарев поделился с читателями эксклюзивным интервью с Надеждой Скардино. Спортсменка рассказала, почему прощается с карьерой, а также о переезде в Беларусь, успехах и неудачах, о себе и друзьях. А еще, о своих итальянских корнях и особой винтовке, которая принесла победу на Олимпиаде. 

Обзор прессы. Надежда Скардино рассказала, почему решила завершить карьеру-4

В свежем номере «СБ Беларусь Сегодня»  читаем рубрику «Здоровье». Руководитель минского городского кардиологического центра Раиса Чечко расскажет о расширении кардиологического центра и о предстоящем фронте работ. А также даст десять простых, но ценных советов, чтобы сердце билось как часы.

Обзор прессы. Надежда Скардино рассказала, почему решила завершить карьеру-7

Журналист «Сельской газеты» Наталья Тышкевич пишет о диковинной американской ягоде – голубике. Специалисты полагают, что к 2020 году этой ягодой в Беларуси будет засеяно две с половиной тысячи гектаров. Подробнее об этом в репортаже с плантации голубики, подворья семьи Сидоровых. 

Обзор прессы. Надежда Скардино рассказала, почему решила завершить карьеру-10

Восьмого и девятого июня любителей поэзии ждет Молодечно. Здесь пройдет восемнадцатый фестиваль белорусской песни и поэзии. В эти выходные на сцене амфитеатра будут звучать всем знакомые «Спадчына» и «Родны Кут». Редакция газеты «Рэспубліка» узнала все фишки мероприятия у организаторов и охотно делится с читателями. 

Обзор прессы. Надежда Скардино рассказала, почему решила завершить карьеру-13

# СМИ Беларуси # общество # Фотофакт # сми

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