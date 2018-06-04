На тушение ушло 6 часов. Как уберечь белорусские леса от пожара?

Новости Беларуси. В Беларуси массово закрываю леса для посещения. Причина – высокий класс пожарной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ограничительные меры уже действуют более чем в 50 районах Гомельской, Брестской, Гродненской и Витебской областей.

За 20 лет Виталия Маркелова в лесном хозяйстве, эта весна во всех смыслах одна из самых жарких. Дважды огонь пытался прийти со стороны соседних территорий – вовремя потушили, еще в одном случае беда мимо лесничества не прошла.

Петр Бутрим, СТВ:

Этот участок леса пострадал буквально несколько дней назад – обгорела площадь в половину футбольного поля. Причиной пожара стал обыкновенный и, на первый взгляд безобидный, костер. А вот на тушение ушло 6 часов и больше 30 тонн воды. Сейчас лесная охрана работает в усиленном режиме. В большинстве районов объявлен высокий 4 класс пожарной опасности.

Виталий Маркелов, лесничий Чернавчицкого лесничества:

У людей – отдых, походы, пикники и вечеринки, а у нас в любое время суток бывает так, что вечером уехали, посреди ночи звонок и вперед – на баррикады. В одной только Брестской области полсотни возгораний вдвое больше, чем за все прошлое лето.

Константин Скребец, начальник отдела охраны, защиты леса, охоты и охотничьего туризма Брестского лесохозяйственного объединения:

Перекрыты все шлагбаумы на основных дорогах, вывешены предупредительные таблички, что запрещено посещение лесов. Но наша задача не привлечь сразу нарушителей, а предупредить.



Нарушителям грозит штраф до 600 рублей. Запрет на посещение лесов – мера вынужденная.

Надежда Троцюк, житель деревни Черни:

Действительно, если уже загорается, то большой ущерб наносится, поэтому лучше воздержаться, я тоже так считаю.

Сообщения о возгораниях приходят ежедневно. Не стало исключением и утро 4 июня. Пожар на слонимском полигоне – есть риск для соседнего леса. Реакция мгновенная.

Эти пожарно-наблюдательные вышки называют глазами лесников. Раньше на высоте в 35 метров дежурили сторожа, сейчас практически на каждой – камеры. В хорошую погоду обзор до 30 километров. Несколько оборотов и уже виден подозрительный дым.

Зачастую сил лесной охраны недостаточно. Поэтому в режиме повышенной готовности и сотрудники МЧС. К мониторингу привлекают и авиацию.

Сергей Машнов, официальный представитель Брестского областного УМЧС:

В частности борт Ан-2 из Пинска 3 июня обнаружил лесной пожар. Он был ликвидирован на площади около полугектара.