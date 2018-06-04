Альтруизм жив. Кому готовы бесплатно сделать ремонт минские дизайнеры?

Новости Беларуси. Добрых дел мастера. В Минске стартовал проект «Добрая переделка», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Главная цель – оказание бесплатной помощи семьям, в которых родитель-инвалид воспитывает ребенка с особенностями. Для этого выпускники столичной дизайнерской студии готовят проекты по ремонту детских комнат. Всего планируется осчастливить более 90 семей. Для каждой дизайн комнаты создадут в индивидуальном порядке с учётом пожеланий взрослых и детей.

Наталья Леонова, арт-директор студии дизайна и интерьера:

Например, сейчас у нас комната для девочки, которая не видит с рождения. Учитывая её особенности, мы будем делать упор на тактильных ощущениях. В комнате будет максимально много различных фактур и текстур: в ткани, в обоях, в мебели.

Переделку устроят не только в квартирах, но и в сознании людей. Шанс исправиться получат люди, находящиеся на учёте в милиции. Они займутся установкой мебели, поклейкой обоев и заменой полов.

Игорь Кенюх, начальник отдела надзорно-исполнительной деятельности ГУВД Мингорисполкома:

Это 2 гражданина. Сами по образованию они строители.Они выразили желание в данном проекте принять участие.