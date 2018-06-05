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Видеофакт: репетиция парада ко Дню Независимости прошла в Минске

05 июня 2018 06:36
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Новости Беларуси. Беларусь продолжает подготовку к празднованию Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: репетиция парада ко Дню Независимости прошла в Минске-1

В Минске 4 июня ночью прошла первая тренировка сводной роты почётного караула. Курсанты отработали строевой шаг, в парадном расчёте прошло более сотни человек, а также синхронность движений, приёмы «на караул» и «на плечо».

Видеофакт: репетиция парада ко Дню Независимости прошла в Минске-4

Ежегодно ко Дню Независимости рота почётного караула готовит новые приёмы, фигуры и движения, поэтому большинство элементов пока держатся в секрете.

# День Независимости-2018 # общество

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