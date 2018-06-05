Видеофакт: репетиция парада ко Дню Независимости прошла в Минске

Новости Беларуси. Беларусь продолжает подготовку к празднованию Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске 4 июня ночью прошла первая тренировка сводной роты почётного караула. Курсанты отработали строевой шаг, в парадном расчёте прошло более сотни человек, а также синхронность движений, приёмы «на караул» и «на плечо».