Обзор прессы. Какие прививки нужно делать обязательно? Во сколько обойдется торжественное окончание школы в 2018 году?

Главная тема газеты «Антенна-Телесемь» сегодня – история любви семьи Дюжевых. В этом году пара отмечает 10-летие семейной жизни. Артист расскажет: какую роль сыграл в их судьбе Майкл Джексон, и как его семья любит проводить свободное время.

Корреспонденты СБ «Беларусь Сегодня» обращаются к читателям с призывом «Если хочешь быть здоров – прививайся». Большое интервью с главным врачом Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья о том, какие прививки нужно делать обязательно, а какие – на всякий случай. Ведь не за горами долгожданные отпуска в экзотические страны.

Ценителям белорусской культуры придется по душе материал «Рэспублiкi» о Народном художнике Беларуси, авторе самого большого в мире «Гобелена века» Александре Кищенко, которому бы в этом году исполнилось 85 лет.

57-ой номер «Сельской газеты» сегодня поделится историей начинающей предпринимательницы из Островецкого района, которая, благодаря Декрету №7, осуществила свою давнюю мечту и открыла швейную мастерскую. Подробнее о развитии сельского бизнеса можно узнать уже сегодня в номере.