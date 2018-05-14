Международный форум по ИКТ «TИБO-2018» проходит в Минске

Новости Беларуси. Беларусь служит примером для стран СНГ в сфере развития информационно-коммуникационных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое мнение озвучили на форуме «TIBO-2018». Встреча, посвящённая цифровой трансформации, прошла 14 мая в Минске. В числе её участников – руководители органов госуправления, топ-менеджеры международных организаций. А также представители крупнейших технологических брендов из Беларуси, России, Великобритании и Китая.

Сергей Попков, министр связи и информатизации Беларуси:

За последние годы мы сделали серьезный рывок в развитии ИКТ-технологий в нашей стране. В 2017 году мы удержали 17-ю позицию по оценке Международного союза электросвязей – это серьезная работа. Мы вкладываем серьезные деньги в развитие, а на базе ИКТ-бизнеса строиться цифровая экономика.





Кирилл Опарин, глава отделения Международного союза электросвязи по СНГ:

Мы проводим статистику по развитию ИКТ. Беларусь по регионам заняла первое место, то есть Беларусь хорошо развивается в этом смысле, огромного прогресса достигла.