Без очередей. На некоторых АЗС Минска можно оплатить топливо через приложение

Новости Беларуси. Заправиться не подходя к кассе. На некоторых АЗС в Минске теперь оплатить услуги можно с помощью мобильного приложения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.



На заправке теперь достаточно вставить пистолет в бак, войти в приложение и оплатить. Никаких очередей и волокиты с чеками. Главное – привязать к приложению банковскую карту. Количество топлива выбираете сами. Разработчики планируют расширить приложение, чтобы можно было оплатить парковку и даже эвакуацию машины.