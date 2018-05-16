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Обзор прессы. Как выглядит стадион «Динамо» за две недели до сдачи? Как проходят будни курсантов Академии МВД РБ?

16 мая 2018 07:22
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В рубрике «Облик столицы» газеты «Минский Курьер» журналист Ольга Жарина под заголовком «Финишная прямая» расскажет и покажет, как выглядит стадион «Динамо» за две недели до сдачи. К середине мая арена преобразилась, и корреспондентам удалось воочию увидеть этот процесс и поделиться фото с читателями.  

Обзор прессы. Как выглядит стадион «Динамо» за две недели до сдачи? Как проходят будни курсантов Академии МВД РБ?-1

С шестидесятилетним юбилеем газета «Минский курьер» поздравила Академию МВД Республики Беларусь. Журналисты узнали, как проходят будни курсантов. О подъеме в 6:00, зарядке на свежем воздухе, огневой подготовке и личном времени рассказывают курсанты и преподаватели ВУЗа. 

Обзор прессы. Как выглядит стадион «Динамо» за две недели до сдачи? Как проходят будни курсантов Академии МВД РБ?-4

Свежий номер «СБ. Беларусь Сегодня» знакомит читателей с молодым музыкантом Владиславом Пашкевичем. Парень рассказал об участии в создании песни дуэта «NaviBand», скором выходе собственного альбома и стильных роликах, снятых в белорусских гаражах по-европейски. 

Обзор прессы. Как выглядит стадион «Динамо» за две недели до сдачи? Как проходят будни курсантов Академии МВД РБ?-7

Темой дня стал вступивший в силу Декрет №7 «О развитии предпринимательства», который дал большие послабления общепиту. О том, как столичные кафе и ресторан воспользовались преференциями и какие плюсы ждут нас, посетителей, узнаем в сегодняшнем номере. 

Обзор прессы. Как выглядит стадион «Динамо» за две недели до сдачи? Как проходят будни курсантов Академии МВД РБ?-10

Для тех, кому ближе цифры, стоит полистать «Рэспублiку». Газета предоставит точную информацию от аудиторов и экономистов по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета. Специалисты поделятся актуальными советами на тему труда и заработной платы. 

Обзор прессы. Как выглядит стадион «Динамо» за две недели до сдачи? Как проходят будни курсантов Академии МВД РБ?-13

# СМИ Беларуси # общество # Вероника Кудринецкая # Фотофакт # сми

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