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«Вызывает у посетителя приятные ощущения и желание попробовать данные блюда»: в Минске прошел конкурс шеф-поваров

16 мая 2018 06:36
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Новости Беларуси. Свыше полусотни блюд белорусской, итальянской и молекулярной кухни представили шеф-повары и кондитеры столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вызывает у посетителя приятные ощущения и желание попробовать данные блюда»: в Минске прошел конкурс шеф-поваров-1

В Минске прошел конкурс профессионалов кулинарного дела. Глазированная груша, фламбе, крем-брюле, мясные изыски и морепродукты. Своими кулинарными шедеврами жюри удивляли два десятка участников.

«Вызывает у посетителя приятные ощущения и желание попробовать данные блюда»: в Минске прошел конкурс шеф-поваров-4

Федор, Максимович, шеф-повар:
Сочетание различных цветов, а также блюд, приготовленных в банкетном исполнении, которые выражают эстетику подачи, что вызывает у посетителя приятные ощущения и желание попробовать данные блюда.

«Вызывает у посетителя приятные ощущения и желание попробовать данные блюда»: в Минске прошел конкурс шеф-поваров-7

Анастасия Колосова, инженер-технолог службы общественного питания:
Исходя из домашних заготовок наших конкурсантов, основной упор сделали наши шеф-повара на молекулярную кухню. Не забываем нашу аутентичную белорусскую кухню (даже представили старобелорусскую кухню – это мясо диких животных, перепелок).

«Вызывает у посетителя приятные ощущения и желание попробовать данные блюда»: в Минске прошел конкурс шеф-поваров-10

Кулинарный конкурс уже седьмой год подряд объединяет на одной площадке лучших специалистов. Сильнейших определяют жюри и гости фестиваля. В награду победителям – подарочные сертификаты и денежные призы.

# Конкурс # общество # Федор # Максимович # Анастасия Колосова # Фотофакт

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