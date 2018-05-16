«Вызывает у посетителя приятные ощущения и желание попробовать данные блюда»: в Минске прошел конкурс шеф-поваров

Новости Беларуси. Свыше полусотни блюд белорусской, итальянской и молекулярной кухни представили шеф-повары и кондитеры столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошел конкурс профессионалов кулинарного дела. Глазированная груша, фламбе, крем-брюле, мясные изыски и морепродукты. Своими кулинарными шедеврами жюри удивляли два десятка участников.

Федор, Максимович, шеф-повар:

Сочетание различных цветов, а также блюд, приготовленных в банкетном исполнении, которые выражают эстетику подачи, что вызывает у посетителя приятные ощущения и желание попробовать данные блюда.

Анастасия Колосова, инженер-технолог службы общественного питания:

Исходя из домашних заготовок наших конкурсантов, основной упор сделали наши шеф-повара на молекулярную кухню. Не забываем нашу аутентичную белорусскую кухню (даже представили старобелорусскую кухню – это мясо диких животных, перепелок).