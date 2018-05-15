В День семьи 33 минчанки награждены Орденом матери

Новости Беларуси. Начнем с торжественной церемонии, в центре которой вечером 15 мая оказались многодетные мамы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

33 минчанки, на чьи плечи легло воспитание не менее пятерых детей, 15 мая награждены Орденом матери. Такое внимание сегодня к женщинам не случайно: в мире отмечают День семьи.