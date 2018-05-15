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В День семьи 33 минчанки награждены Орденом матери

15 мая 2018 19:55
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Новости Беларуси. Начнем с торжественной церемонии, в центре которой вечером 15 мая оказались многодетные мамы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В День семьи 33 минчанки награждены Орденом матери -1

В День семьи 33 минчанки награждены Орденом матери -3

33 минчанки, на чьи плечи легло воспитание не менее пятерых детей, 15 мая награждены Орденом матери. Такое внимание сегодня к женщинам не случайно: в мире отмечают День семьи.

В День семьи 33 минчанки награждены Орденом матери -6

# Госнаграды # общество # Фотофакт

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