Обыкновенное чудо: 6-летний воспитанник Осиповичской школы-интерната впервые встал на ноги

Новости Беларуси. Рождественское чудо: 6-летний мальчик впервые в жизни встал на ноги с инвалидной коляски.

Мечта сбылась у маленького Германа.

Воспитанник Осиповичской школы-интерната прошел непростой путь. Но хирурги вмешались вовремя, реабилитация прошла успешно, и невозможное стало возможным. История, которая войдет в учебники, в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У шестилетнего Германа непростая судьба. Услышав диагноз «детский церебральный паралич» от мальчика отказались его родители. Испугались: не верили, что ребенок сможет быть полноценным. Верили врачи и сам Герман. Две операции, постоянная реабилитация и вот оно чудо – мальчик пошел.

Герман Кириллов, воспитанник Осиповичской специальной школы-интерната:

Я рад, что я начал ходить.

Наталья Зайцева, психолог Осиповичской специальной школы-интерната:

А кем хочешь быть?

Герман Кириллов:

Цыпленком на Новый год, а потом я не знаю.

Наталья Зайцева:

Очень трудолюбивый мальчик, всегда помогает, рад общаться с новыми людьми, любит детей. В группе самый активный ребенок.

Когда мальчик поступил в Осиповичскую спецшколу-интернат, то не только ходить, жевать самостоятельно не умел. А тут уже в местном детском театре получил роль на новогодний утренник.

Татьяна Шведова, воспитатель Осиповичской специальной школы-интерната:

То, что Герман начал ходить, начал самостоятельно передвигаться без коляски и ходунков, для нашей школы это огромная радость.

Дети не только учатся, но ежедневно получают полный комплекс медицинских процедур: от гидромассажа до ЛФК и физиотерапии.

Все заточено на скорейшее выздоровление.

Юрий Прокопенко:

Во время занятий ребят-колясочников периодически ставят за специальные парты. Они называются верткуляризаторами. Эти приспособления позволяют расслабить мышцы туловища, снять лишнее напряжение у ребенка.

Уже совершеннолетними они немногим отличаются от здоровых людей. Современные методики и опыт медиков творят чудеса.

Лариса Гормаш, директор Осиповичской специальной школы-интерната для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата:

Если сложить все в комплексе – оперативное лечение, а затем провести комплекс восстановительного лечения на базе нашей школы, то результат, мы считаем, не будет уступать зарубежному.

Сейчас в спецшколе мечтают о втором тренажерном зале. Спонсоры обещают помочь к Новому году. Это нужно для более эффективной реабилитации.