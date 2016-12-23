Самое ценное то, что исчезли границы: впечатления туристов о безвизовой Беларуси

Новости Беларуси. Почти 6000 иностранцев уже посетили нашу страну без виз. Речь идет о приграничном туризме, прежде всего, в Беловежскую Пущу и на Августовский канал. Новую точку на карте открыли для себя гости из Латвии, Литвы, Эстонии, Великобритании, Испании и США. О новых популярных маршрутах сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открывать для себя новые места без препятствий и формальных барьеров в этой семье из латышского городка Салаcпилс привыкли давно. Два года назад без виз болели на Чемпионате мира по хоккею. Сегодня в таком же статусе проводят время в Беловежской пуще.

Екатерина Романцевич, турист из Латвии:

Обязательно приедем еще раз. Дочери уже пообещали, что на следующий Новый год еще и друзей подключим. В плане логистики есть еще над чем поработать.

А вот семья Щукиных все плюсы режима без виз ощутила на себе впервые. Из приятных сюрпризов – цены. Латыши теперь знают: новогодняя сказка с белорусским Дедом Морозом намного доступнее финского Санты.

Мария Щукина, турист из Латвии:

Народ гостеприимный. Нас и в гостинице хорошо встретили. Для нас пытаются создать все условия, потому что мы приезжие. Даже Дед Мороз сказал: «Ой, из Латвии, так далеко!»

Всего же за 2016 год границу в пределах Пущи пересекли больше 4000 туристов. Большинство – поляки, литовцы и латыши.

Петр Бутрим, СТВ:

Иностранных гостей пущи привлекает не только сам реликтовый лес, но и не менее колоритные его обитатели. Больше всего, конечно, символ заповедника – зубр. В этом месте туристы могут увидеть его в естественных условия. Главное – не издавать громких звуков, чтобы не спугнуть зверя.

Анатолий Вишневский, главный специалист по туризму Национального парка «Беловежская Пуща»:

Каждый сезон специфика туристическая разная. Например, весной это орнитологические туры (туристы приезжают к нам послушать пение птиц). Летом – покататься на велосипедах, осенью – послушать рев оленей. Зимой туристы приезжают к нашему, белорусскому Деду Морозу.

Открыта Западная граница Беларуси и для гостей из дальнего зарубежья. Испанец Рафаэль Гусман приехал читать лекции в Гродненский университет. Успел и архитектуру посмотреть, и познакомиться с национальной кухней. Супы, кстати, понравились больше всего. Пока он находится здесь с рабочей визой. А как турист конечно бы приехал сюда. И не раз.

Рафаэль Гусман Тирадо, профессор славянской филологии Гранадского университета (Испания):

Я как человек, который живет в Европейском Союзе, самое ценное для меня именно то, что исчезли границы. Вот это чувство, что ты приезжаешь в страну и тебе не надо проходить вот эти все процедуры, которые все таможенные.

То же чувство, когда приезжаешь, например, во Францию, Португалию. Ты замечаешь, что только написано на другом языке.

Тысячи километров – не препятствие, если нет необходимости оформлять лишние документы. Саша из Манчестера решил открыть для себя незнакомую страну по принципу «нет визы, да новым впечатлениям».

Саша Мазилис, турист из Великобритании:

Потому что у нас в Великобритании нет таких больших лесов, которые можно так просто посетить.

А тем временем туроператоры готовят новогодние предложения – количество людей в таких группах исчисляется сотнями.