Минимаркет и парковка на 10 мест: новая заправка «Белоруснефть» открылась в Колодищах

Хорошая новость для автовладельцев. В Колодищах открыли новую автозаправочную станцию «Белоруснефть». Здесь клиентам предлагают не только широкую гамму топлива. Оснащена АЗС самым современным технологическим оборудованием, полностью соответствующим всем мировым стандартам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От подкачки шин до топлива высокого качества. Эту станцию ждали многие автовладельцы. Всего за 2,5 месяца буквально на глазах пустырь размером с гектар земли превратился в современную АЗС.

Теперь услуги автозаправочной станции «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» доступны и жителям Колодищ.

Валерий Радобольский, заместитель генерального директора, директор представительства ПО «Белоруснефть» в Минске:

Качество продукции – это, в первую очередь, топливо (бензин, дизельное топливо), которое сегодня реализуется на заправочных станциях ПО «Беларусьнефть», лучшего европейского качества.

Анатолий Короткий, директор РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»:

Выбирается место там, где проходит больше транспорта. Здесь, как мы видим, он беспрерывный.

Сергей Жолуд, председатель Колодищанского сельского исполнительного комитета:

Этот объект нужный, хороший. Мало того, она сегодня находится в географическом центре поселка. Это заправка «высокой культуры» – не только по срокам строительства, но и по тому, как она сделана.

Новая АЗС – современный объект придорожного сервиса с кафетерием, минимаркетом, отличной кулинарией, парковкой на 10 машиномест и дополнительными услугами.

А также скидками для держателей специальных карт лояльности «Белоруснефть». Это своего рода ответ на спрос. Здесь же для удобства клиентов и бесплатный выход в сеть.

Василий Шишкин:

Отлично, что появилась. Недалеко от дома, буквально 200 метров.

Николай Высоцкий:

Какое тут место было до этого и какое сейчас, очень отличается.

Виктория Ходосок, СТВ:

Пополнять бак здесь одновременно смогут сразу 6 автомобилей. Бензин, дизельное топливо – все высокого качества. В сутки новая АЗС будет обслуживать 250 машин.

Открытие подобных объектов – это новые рабочие места и высокий уровень трудоустройства местных жителей.