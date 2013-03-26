Обычные могилевчане устроили грандиозное шоу в интернате

Новости Беларуси. Небольшая благотворительная акция обернулась грандиозным шоу. Пару недель назад многодетная могилевчанка разместила в интернете предложение организовать праздник для воспитанниц интерната. На этот призыв откликнулось несколько десятков человек. В результате вместо маленького концерта получилась масштабная фейерия с клоунами, мыльными пузырями, огромным тортом и конкурсами. Все воспитанницы интерната получили подарки.

Девчонок в могилевском интернате вниманием не обделяют. Официальные визиты с подарками для них не редкость. Но сегодняшнее утро началось необычно. В интернат приехала целая делегация. Шикарный макияж, прически, фотосессии – так воспитанниц готовили к грандиозному благотворительному концерту.

15-летняя Оксана осталась без родителей, когда ей было 7 лет. Некоторое время жила в приемной семье и уже два года – в интернате. Сейчас Оксана готовится к экзаменам в школе, но успевает заниматься вокалом. На концерте девочка выступала с особым трепетом и волнением. Неофициальные гости в интернате впервые.

Оксана Гринь:

Это просто супер, что к нам приезжают такие люди. Эти концерты нам очень помогают. Спасибо вам большое! Мы очень-очень рады!

Организатор торжества – Татьяна Рыбникова, многодетная мама и кладезь неожиданных идей. Пару недель назад она решила устроить праздник в могилевском интернате для девочек. И предложила в интернете присоединиться к ее акции, особо ни на что не надеясь.

Татьяна Рыбникова, организатор благотворительного мероприятия:

Этот размах за 2-3 недели общения в интернете, когда все придумывалось, идеи просто рождались во время этого обсуждения. Огромное спасибо всем. Я просто счастлива.

Фотографы, парикмахеры, визажисты, шоу мыльных пузырей, анимация, выступление юмористов, танцоров и вокалистов. Обычные могилевчане устроили в интернате настоящий праздник.

Юлия Учар, участница благотворительного мероприятия:

На наше удивление, очень много людей откликнулось, очень много несли подарков, сладостей, мягких игрушек. Собрали вот такой праздник.

Олег Иванов, участник благотворительного мероприятия:

Каждый по чуть-чуть. Совсем не сложно. У меня заняло час-полтора работы.

Помогали, кто чем мог — кто-то купил подарки, кто-то выступал, кто-то красил и причесывал маленьких красавиц. Для девчонок даже испекли огромный торт. Получился ли праздник? Ответ на этот вопрос написан на счастливых лицах воспитанниц интерната.

Воспитанницы интерната:

Медведь пришел, все танцевали вокруг него.

Столько гостей, внимания. Понравилось, спасибо.

Небольшая благотворительная акция, которую задумал один человек, в результате превратилась в грандиозное шоу. Девочки из интерната еще долго не забудут этот праздник. А организаторы уже планируют новые сюрпризы для детей. Благотворительные концерты пройдут и в других интернатах области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.