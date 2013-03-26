Молодые люди с ограниченными возможностями играют в театре, создавая декорации своими руками

Новости Минской области. «Творчество против болезни». Новые формы работы с молодыми инвалидами осваивают в Дзержинском районе. В этом году в дневном отделении пребывания людей с ограниченными возможностями появилась художественная студия, а также театральная мастерская. Посетители уже репетируют различные мизансцены. Примечательно, что декорации для своих постановок молодые люди создают сами.

К слову, на базе территориального центра вместе со своими детьми проводят время и мамы-волонтеры. Такую форму работы здесь переняли у зарубежных коллег.

С 2010 года дзержинские социальные педагоги тесно сотрудничают со специалистами из Норвегии и Англии. Здесь уже давно убедились: у инвалидов сильнее чувство прекрасного и большие творческие задатки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Кужелевич, директор Дзержинского территориального центра социального обслуживания населения:

Работая с молодыми ребятами с ограниченными возможностями, мы увидели, что они талантливы. Каждый талантлив по-своему. И самая главная идея – это, конечно, реализация их творческого потенциала. У них особое видение этого мира. Когда мы начинали просто рисовать, рисовать свое настроение, рисовать природу, рисовать события прошедшего дня, все проявили себя как творческие неординарные личности.