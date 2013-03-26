В городах с последствиями Хавера уже справились, а некоторые деревни до сих пор отрезаны от цивилизации

Новости Беларуси. Большинство магистралей и крупных улиц в Беларуси уже привели в порядок после недавнего снегопада. Сейчас дорожники бросают основные силы на небольшие поселки и хутора. Правда, спецтехника до некоторых населенных пунктов до сих пор не дошла.

Мария Михайловна и Петр Андреевич пожимают плечами: в каком еще году был такой снежный март, сходу и не скажешь. О грозном циклоне Хавер напоминают двухметровые сугробы во дворе. Да и не только в нем. Дорога к деревне до сих пор толком не расчищена.

Мария Горелик, жительница деревни Хотяновщина:

Автолавка ходит, бывает. Но сюда не доходит никогда.

Беда в Хотяновщине и с водой. Еще осенью сломалась колонка, а сейчас ее практически не видно из-под снега. В поселке порядка тридцати жителей, в основном, пенсионеры. Поэтому на Сергея, у которого есть личный джип, в деревне вся надежда. Именно его внедорожник подменяет автолавку.

Хотяновщина — не единственный пример поселка, который едва ли не остался отрезанным от цивилизации. Чировичи, Мидровщина, Шершуны, Головачи... Сотни деревень не только в Минском районе, да и по всей Беларуси, ждут подмоги спецтехники.

Еще пару сотен метров - и видим тропинку. Дальше дорогу показывает местный житель Павел. Мужчина смеется: сам работает в коммунальной сфере, в столичном ЖЭС, а помощи от коллег по району не дождаться. Еще немного, и мы спасены. Вот и вездеход семьи Ангалевич. Дорогу до этого места, чтобы хоть немного проехала машина, Павел откапывал сам.

С периодическими заносами, но, все же, доезжаем до дома. В Тонелево порядка пятнадцати дворов. Правда, зимовать здесь никто, кроме семьи Ангалевич, не решился. Пенсионеров дети забрали в город. Павлу с семьей деваться некуда. Квартиры в Минске у них нет. Говорит, хорошо, хоть у дочки в школе сейчас каникулы.

Павел Ангалевич, житель деревни Тонелево:

По 1,5-2 часа раскапываю лопатой по 200-300 метров.

В местном сельсовете говорят, про Тонелево не забыли, но добраться за один день к каждому отдельному двору тоже невозможно.

Весна или снегоуборочная техника? Жителям заснеженных деревень остается только гадать - кто раньше доберется до их поселков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.