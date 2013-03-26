Из-за паводков в Гомельской области МЧС готовятся даже к эвакуации

Новости Беларуси. Прогноз по масштабу паводка в Гомельской области ухудшился. Высока вероятность, что уровень подъёма воды в реках будет выше среднего значения, составленного на основе многолетних наблюдений. Всему виной обильные осадки второй половины марта. Запасы влаги в бассейнах рек региона сегодня превышают норму, местами больше чем на половину. На развитие событий повлияют в худшую сторону и интенсивные снегопады, которые прошли за последние дни в западных и северных областях Украины, а также в южных районах Гомельской области.

Главные новости для мозырян последние несколько суток приходят с реки. В минувшие выходные уровень воды резко поднялся. Сегодня он превышает на 29 сантиметров, опасных для города.

Татьяна Степановна четвёртый день наблюдает, как Припять сантиметр за сантиметром наполняет её огород. В памяти ещё свежи события 1999 года. Тогда на Полесье людей эвакуировали целыми сёлами.

Нынешний подъём воды в районе Мозыря связан, прежде всего, с образовавшимся ниже по течению реки затором. Ледяная пробка длиной 25 километров в районе населённого пункта Барбаров пока представляет лишь гипотетическую угрозу. Однако уже в пятницу может стать реальной. Синоптики обещают резкое потепление.

Руслан Габрелёв, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

Из-за прошедших циклонов в последнюю неделю увеличились снегозапасы на территории как республики, так и области, значительно повысились. В бассейне реки Припять примерно на 20 см выше среднемноголетних, Днепр, Сож – там доходит практически до 60-70 %. Поэтому ситуация у нас паводкоопасная значительно изменилась, и не в лучшую сторону. Проблематичной на данный момент считается у нас ситуация в районе города Мозыря: тут у нас образовался затор. Сейчас проводятся различные технические методы, чтобы выйти из сложившейся ситуации.

Пробить образовавшееся на Припяти ледяное препятствие первыми попробовали речники. Однако ледокол «Сибирь» оказался бессилен перед многокилометровой пробкой. За помощью обратились к взрывотехникам МЧС.

Спасатели «расчистили» пробный участок в 300 метров. Взрыв ситуацию не улучшил, но дал возможность опробовать технологию. В случае резкого подъёма воды именно пиротехнические работы помогут максимально быстро освободить реку. Но как поведет себя своенравная Припять в ближайшие дни, сложно предугадать. Потому готовятся на Полесье и к самому худшему.

Сергей Дылюк, заместитель председателя Мозырского райисполкома:

Место, куда эвакуировать, определено с учетом проживания, питания, эвакуации скота в случае необходимости. Все населенные пункты по критическим отметкам определены, службы свои задачи знают, поэтому в данном случае к работам район готов.

Непростая ситуация ожидается также на Днепре и Соже. Запасы снега в бассейнах этих рек благодаря недавним циклонам удвоились. Среднегодовая норма превышена почти повсеместно на 60%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.