«Обычно по плану 10 человек, а сегодня 22». Юрий Караев поздравил женщин, которые родили в День матери

Новости Беларуси. В Гродненской области с 15 октября начинают вакцинацию беременных женщин против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прививку рекомендуют сделать и кормящим мамам. Об этом сообщили журналистам во время поздравления женщин, которые 14 октября в День матери и праздник Покрова Пресвятой Богородицы родили малышей.

14 октября только в Гродно на свет появились 33 ребенка. Для кого-то из женщин – это долгожданные первенцы, а некоторые испытали радость материнства уже в третий и даже в пятый раз. В Гродненском перинатальном центре для счастливых мам чиновники и депутаты подготовили полезные подарки, цветы и добрые слова.

Юрий Караев, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:

Так совпало, что, как главврач говорит, обычно по плану 10 человек, а сегодня 22. Я говорю, а как вы этого добились? Мы, говорит, не вмешивались, это Покрова Божьей Матери так сделали, чтобы девушки подгадали рождение детей именно в этот святой день.

Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Гродненской городской организации Белорусского союза женщин:

Мне было очень приятно услышать то, что у нас с каждым годом рождается больше детей в многодетных семьях. И это тоже вклад нашей страны, нашей Республики Беларусь, в поддержку семьи. Это и семейный капитал, и социальное пособие. 11 видов пособий сегодня получает семья, воспитывающая ребенка.