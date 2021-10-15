«Обычно по плану 10 человек, а сегодня 22». Юрий Караев поздравил женщин, которые родили в День матери
Новости Беларуси. В Гродненской области с 15 октября начинают вакцинацию беременных женщин против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прививку рекомендуют сделать и кормящим мамам. Об этом сообщили журналистам во время поздравления женщин, которые 14 октября в День матери и праздник Покрова Пресвятой Богородицы родили малышей.
14 октября только в Гродно на свет появились 33 ребенка. Для кого-то из женщин – это долгожданные первенцы, а некоторые испытали радость материнства уже в третий и даже в пятый раз. В Гродненском перинатальном центре для счастливых мам чиновники и депутаты подготовили полезные подарки, цветы и добрые слова.
Юрий Караев, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:
Так совпало, что, как главврач говорит, обычно по плану 10 человек, а сегодня 22. Я говорю, а как вы этого добились? Мы, говорит, не вмешивались, это Покрова Божьей Матери так сделали, чтобы девушки подгадали рождение детей именно в этот святой день.
Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Гродненской городской организации Белорусского союза женщин:
Мне было очень приятно услышать то, что у нас с каждым годом рождается больше детей в многодетных семьях. И это тоже вклад нашей страны, нашей Республики Беларусь, в поддержку семьи. Это и семейный капитал, и социальное пособие. 11 видов пособий сегодня получает семья, воспитывающая ребенка.
Медики настоятельно просят пары, которые сейчас планируют детей, пройти вакцинацию заранее. Ведь если раньше эта инфекция, зачастую, не представляла серьезной опасности для женщины и плода, то теперь фиксируются случаи, когда COVID-19 усложняет беременность, вызывает патологии и передается от матери к ребенку.