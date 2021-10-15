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«Обычно по плану 10 человек, а сегодня 22». Юрий Караев поздравил женщин, которые родили в День матери

15 октября 2021 18:14
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Новости Беларуси. В Гродненской области с 15 октября начинают вакцинацию беременных женщин против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прививку рекомендуют сделать и кормящим мамам. Об этом сообщили журналистам во время поздравления женщин, которые 14 октября в День матери и праздник Покрова Пресвятой Богородицы родили малышей.  

«Обычно по плану 10 человек, а сегодня 22». Юрий Караев поздравил женщин, которые родили в День матери-1

14 октября только в Гродно на свет появились 33 ребенка. Для кого-то из женщин – это долгожданные первенцы, а некоторые испытали радость материнства уже в третий и даже в пятый раз. В Гродненском перинатальном центре для счастливых мам чиновники и депутаты подготовили полезные подарки, цветы и добрые слова.  

«Обычно по плану 10 человек, а сегодня 22». Юрий Караев поздравил женщин, которые родили в День матери-3

Юрий Караев, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:  
Так совпало, что, как главврач говорит, обычно по плану 10 человек, а сегодня 22. Я говорю, а как вы этого добились? Мы, говорит, не вмешивались, это Покрова Божьей Матери так сделали, чтобы девушки подгадали рождение детей именно в этот святой день.  

«Обычно по плану 10 человек, а сегодня 22». Юрий Караев поздравил женщин, которые родили в День матери-5

Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Гродненской городской организации Белорусского союза женщин:
Мне было очень приятно услышать то, что у нас с каждым годом рождается больше детей в многодетных семьях. И это тоже вклад нашей страны, нашей Республики Беларусь, в поддержку семьи. Это и семейный капитал, и социальное пособие. 11 видов пособий сегодня получает семья, воспитывающая ребенка.  

«Обычно по плану 10 человек, а сегодня 22». Юрий Караев поздравил женщин, которые родили в День матери-7

Медики настоятельно просят пары, которые сейчас планируют детей, пройти вакцинацию заранее. Ведь если раньше эта инфекция, зачастую, не представляла серьезной опасности для женщины и плода, то теперь фиксируются случаи, когда COVID-19 усложняет беременность, вызывает патологии и передается от матери к ребенку.  

# Праздничные даты # Юрий Караев

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