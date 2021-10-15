Ограничений по триместрам нет. Беременным в Гродненской области начали делать прививки от коронавируса с 15 октября

Новости Беларуси. В Гродненской области с 15 октября начинают вакцинацию беременных женщин против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прививку рекомендуют сделать и кормящим мамам.

Об этом сообщили журналистам во время поздравления женщин, которые 14 октября в День матери и праздник Покрова Пресвятой Богородицы родили малышей. 14 октября только в Гродно на свет появились 33 ребенка. Для кого-то из женщин – это долгожданные первенцы, а некоторые испытали радость материнства уже в третий и даже в пятый раз. В Гродненском перинатальном центре для счастливых мам чиновники и депутаты подготовили полезные подарки, цветы и добрые слова.

Также женщинам напомнили о необходимости защитить себя и малыша в условиях пандемии коронавируса. Единственный способ уменьшить риск заражения – сделать прививку. Впервые вакцинировать против коронавируса начнут и беременных женщин, и кормящих мам.

Людмила Кеда, начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома:

Ограничений по триместрам для вакцинации нет. Конечно же, будет осуществляться вакцинация с информационного согласия пациентки. И здесь огромная роль врача, акушера-гинеколога – тех, кто ведет приемы этих женщин – правильно рассказать, правильно убедить, чтобы пациенты понимали, что это очень важно.