Ограничений по триместрам нет. Беременным в Гродненской области начали делать прививки от коронавируса с 15 октября

Новости Беларуси. В Гродненской области с 15 октября начинают вакцинацию беременных женщин против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прививку рекомендуют сделать и кормящим мамам.
Новости Беларуси. В Гродненской области с 15 октября начинают вакцинацию беременных женщин против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прививку рекомендуют сделать и кормящим мамам.
Об этом сообщили журналистам во время поздравления женщин, которые 14 октября в День матери и праздник Покрова Пресвятой Богородицы родили малышей. 14 октября только в Гродно на свет появились 33 ребенка. Для кого-то из женщин – это долгожданные первенцы, а некоторые испытали радость материнства уже в третий и даже в пятый раз. В Гродненском перинатальном центре для счастливых мам чиновники и депутаты подготовили полезные подарки, цветы и добрые слова.
Также женщинам напомнили о необходимости защитить себя и малыша в условиях пандемии коронавируса. Единственный способ уменьшить риск заражения – сделать прививку. Впервые вакцинировать против коронавируса начнут и беременных женщин, и кормящих мам.
Людмила Кеда, начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома:
Ограничений по триместрам для вакцинации нет. Конечно же, будет осуществляться вакцинация с информационного согласия пациентки. И здесь огромная роль врача, акушера-гинеколога – тех, кто ведет приемы этих женщин – правильно рассказать, правильно убедить, чтобы пациенты понимали, что это очень важно.
Медики настоятельно просят пары, которые сейчас планируют детей, пройти вакцинацию заранее. Ведь если раньше эта инфекция зачастую не представляла серьезной опасности для женщины и плода, то теперь фиксируются случаи, когда COVID-19 усложняет беременность, вызывает патологии и передается от матери к ребенку.