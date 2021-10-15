Прямой эфир

Всё дело в азарте. Вот почему охотникам неинтересна легкодоступная дичь

15 октября 2021 18:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Начало октября заядлые охотники ждут с нетерпением. Старт сезона как праздник. Особенно если идешь на охоту коллективную. Тут почти все завсегдатаи и друг друга знают. Так что сплоченность ради общего результата гарантирована, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Амиру четыре года. Он с первых месяцев жизни натаскивался, чтобы помогать хозяину в охоте. Сегодня Константин будет следить за передвижениями питомца по ошейнику с навигацией.

Всё дело в азарте. Вот почему охотникам неинтересна легкодоступная дичь-1

Константин Сарнацкий, загонщик:
Вот у меня вторая часть этой навигации. И здесь вот все видно, карта расположена, и я вижу собаку, где, в какой местности находится, где преследует зверя, и из этого уже можем перехватывать где-то, переезжать в другое место, если далеко пошел. Бывают удачные загоны сразу же, и охота быстро заканчивается, а бывает целый день проходишь и ничего. Зверь тоже хитрый, уходит, не так просто взять. В этом и азарт.

Яна Шипко, корреспондент:
А есть какие-то правила? Мы проезжали на поле косуль, их нельзя убивать.

Константин Сарнацкий:
Мы стараемся зверей легкодоступных не брать. А вот сам интерес, собаки когда работают в лесу. Вот это азарта больше придает.

Яна Шипко:
Каково иметь дело с такими азартными людьми, как охотники?

Всё дело в азарте. Вот почему охотникам неинтересна легкодоступная дичь-3

Константин Сарнацкий:
Стараюсь не пропускать охоты, жена сразу не понимала, а сейчас нормально относится.

Как только Амира спустили с поводка, он скрылся среди деревьев. Если услышим лай, собака напала на след зверя. Мы тем временем идем искать охотников. И вот прямо на лесной дорожке показывается первый участник охоты. Мне представлялось, что нужно будет выслеживать зверя по следу, прятаться в засаде. Оказывается, всю работу делают собаки, охотникам нужно просто стоять на своих номерах и не промахнуться в ответственный момент. А еще соблюдать тишину.

Яна Шипко:
Александр, мы сейчас в засаде, получается?

Всё дело в азарте. Вот почему охотникам неинтересна легкодоступная дичь-5

Александр Красовский, охотник:
Ждем зверя.

Яна Шипко:
Пока никого не видели?

Александр Красовский:
Пока нет.

Яна Шипко:
Как долго ждать нужно?

Александр Красовский:
10, 20, 30, 40 – до часа.

Всё дело в азарте. Вот почему охотникам неинтересна легкодоступная дичь-7

Яна Шипко:
Если в течение часа нет, то тогда перемещаться нужно?

Александр Красовский:
Нет, нельзя, позвонят, должны забрать с номера. Самому нельзя уходить.

Место выбрано неслучайно. Именно на таких «переходах» обычно и пробегает зверь.

Яна Шипко:
Бывают случаи, когда ружье не поднимается? Не гуманно. Вот как на поле, мы ехали, косули стояли?

Александр Красовский:
Это неинтересно, надо, чтобы именно на скорости он шел, прицелиться.

Яна Шипко:
Чтобы охотник со зверем на равных был? Чтобы был шанс убежать?

Всё дело в азарте. Вот почему охотникам неинтересна легкодоступная дичь-9

Александр Красовский:
Да.

Яна Шипко:
Я думала, что в засаде лежа, законспирированные, с веточками.

Александр Красовский:
Я не признаю засадных охот, где-то на вышке, я признаю, когда зверь идет, и у нас 50 на 50 – либо я, либо он.

Но интереснее всего, когда хитрый зверь буквально водит тебя за нос.

Александр Красовский:
Говорят, лиса хитрая. Нет, заяц хитрее. Можешь ходить, практически по ушам топтаться, а он потом сзади оп и ушел.

Всё дело в азарте. Вот почему охотникам неинтересна легкодоступная дичь-11

До следующего номера метров 80. Но охотникам в ожидании ходить друг к другу в гости нельзя, курить тоже запрещено. Ну, а мы, пожалуй, прогуляемся. И попробуем узнать, что же заставляет охотников в любую погоду отправляться в лес испытывать удачу.

Всё дело в азарте. Вот почему охотникам неинтересна легкодоступная дичь-13

Михаил Домино, охотник:
Нет плохой погоды, есть плохая одежда. У меня здесь дом, было интересно наблюдать за животными, увлекался рыбалкой, решил чуть-чуть увлечение сменить, затянуло, нравится. На самца косули достаточно интересная охота. Надо зверя найти, подойти к нему. И заяц. Ходишь, наслаждаешься природой, наблюдаешь, тоже интересно.

Все начинается не в предрассветном тумане. Как проходит загонная охота – подробнее здесь.

# Охота в Беларуси # Яна Шипко

Другие новости рубрики

Все новости
Ограничений по триместрам нет. Беременным в Гродненской области начали делать прививки от коронавируса с 15 октября
15 октября 2021 18:09

Ограничений по триместрам нет. Беременным в Гродненской области начали делать прививки от коронавируса с 15 октября

Владимир Путин: Афганистан остаётся крупнейшим поставщиком опиатов – до 90% мирового объёма
15 октября 2021 18:03

Владимир Путин: Афганистан остаётся крупнейшим поставщиком опиатов – до 90% мирового объёма

«Нет возражений? Нет». Кого назначили на должность Антитеррористического центра СНГ?
15 октября 2021 17:41

«Нет возражений? Нет». Кого назначили на должность Антитеррористического центра СНГ?