Всё дело в азарте. Вот почему охотникам неинтересна легкодоступная дичь

Новости Беларуси. Начало октября заядлые охотники ждут с нетерпением. Старт сезона как праздник. Особенно если идешь на охоту коллективную. Тут почти все завсегдатаи и друг друга знают. Так что сплоченность ради общего результата гарантирована, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Амиру четыре года. Он с первых месяцев жизни натаскивался, чтобы помогать хозяину в охоте. Сегодня Константин будет следить за передвижениями питомца по ошейнику с навигацией.

Константин Сарнацкий, загонщик:

Вот у меня вторая часть этой навигации. И здесь вот все видно, карта расположена, и я вижу собаку, где, в какой местности находится, где преследует зверя, и из этого уже можем перехватывать где-то, переезжать в другое место, если далеко пошел. Бывают удачные загоны сразу же, и охота быстро заканчивается, а бывает целый день проходишь и ничего. Зверь тоже хитрый, уходит, не так просто взять. В этом и азарт. Яна Шипко, корреспондент:

А есть какие-то правила? Мы проезжали на поле косуль, их нельзя убивать. Константин Сарнацкий:

Мы стараемся зверей легкодоступных не брать. А вот сам интерес, собаки когда работают в лесу. Вот это азарта больше придает. Яна Шипко:

Каково иметь дело с такими азартными людьми, как охотники?

Константин Сарнацкий:

Стараюсь не пропускать охоты, жена сразу не понимала, а сейчас нормально относится. Как только Амира спустили с поводка, он скрылся среди деревьев. Если услышим лай, собака напала на след зверя. Мы тем временем идем искать охотников. И вот прямо на лесной дорожке показывается первый участник охоты. Мне представлялось, что нужно будет выслеживать зверя по следу, прятаться в засаде. Оказывается, всю работу делают собаки, охотникам нужно просто стоять на своих номерах и не промахнуться в ответственный момент. А еще соблюдать тишину. Яна Шипко:

Александр, мы сейчас в засаде, получается?

Александр Красовский, охотник:

Ждем зверя. Яна Шипко:

Пока никого не видели? Александр Красовский:

Пока нет. Яна Шипко:

Как долго ждать нужно? Александр Красовский:

10, 20, 30, 40 – до часа.

Яна Шипко:

Если в течение часа нет, то тогда перемещаться нужно? Александр Красовский:

Нет, нельзя, позвонят, должны забрать с номера. Самому нельзя уходить. Место выбрано неслучайно. Именно на таких «переходах» обычно и пробегает зверь. Яна Шипко:

Бывают случаи, когда ружье не поднимается? Не гуманно. Вот как на поле, мы ехали, косули стояли? Александр Красовский:

Это неинтересно, надо, чтобы именно на скорости он шел, прицелиться. Яна Шипко:

Чтобы охотник со зверем на равных был? Чтобы был шанс убежать?

Александр Красовский:

Да. Яна Шипко:

Я думала, что в засаде лежа, законспирированные, с веточками. Александр Красовский:

Я не признаю засадных охот, где-то на вышке, я признаю, когда зверь идет, и у нас 50 на 50 – либо я, либо он. Но интереснее всего, когда хитрый зверь буквально водит тебя за нос. Александр Красовский:

Говорят, лиса хитрая. Нет, заяц хитрее. Можешь ходить, практически по ушам топтаться, а он потом сзади оп и ушел.

До следующего номера метров 80. Но охотникам в ожидании ходить друг к другу в гости нельзя, курить тоже запрещено. Ну, а мы, пожалуй, прогуляемся. И попробуем узнать, что же заставляет охотников в любую погоду отправляться в лес испытывать удачу.