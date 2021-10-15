Всё дело в азарте. Вот почему охотникам неинтересна легкодоступная дичь
Новости Беларуси. Начало октября заядлые охотники ждут с нетерпением. Старт сезона как праздник. Особенно если идешь на охоту коллективную. Тут почти все завсегдатаи и друг друга знают. Так что сплоченность ради общего результата гарантирована, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Амиру четыре года. Он с первых месяцев жизни натаскивался, чтобы помогать хозяину в охоте. Сегодня Константин будет следить за передвижениями питомца по ошейнику с навигацией.
Константин Сарнацкий, загонщик:
Вот у меня вторая часть этой навигации. И здесь вот все видно, карта расположена, и я вижу собаку, где, в какой местности находится, где преследует зверя, и из этого уже можем перехватывать где-то, переезжать в другое место, если далеко пошел. Бывают удачные загоны сразу же, и охота быстро заканчивается, а бывает целый день проходишь и ничего. Зверь тоже хитрый, уходит, не так просто взять. В этом и азарт.
Яна Шипко, корреспондент:
А есть какие-то правила? Мы проезжали на поле косуль, их нельзя убивать.
Константин Сарнацкий:
Мы стараемся зверей легкодоступных не брать. А вот сам интерес, собаки когда работают в лесу. Вот это азарта больше придает.
Яна Шипко:
Каково иметь дело с такими азартными людьми, как охотники?
Константин Сарнацкий:
Стараюсь не пропускать охоты, жена сразу не понимала, а сейчас нормально относится.
Как только Амира спустили с поводка, он скрылся среди деревьев. Если услышим лай, собака напала на след зверя. Мы тем временем идем искать охотников. И вот прямо на лесной дорожке показывается первый участник охоты. Мне представлялось, что нужно будет выслеживать зверя по следу, прятаться в засаде. Оказывается, всю работу делают собаки, охотникам нужно просто стоять на своих номерах и не промахнуться в ответственный момент. А еще соблюдать тишину.
Яна Шипко:
Александр, мы сейчас в засаде, получается?
Александр Красовский, охотник:
Ждем зверя.
Яна Шипко:
Пока никого не видели?
Александр Красовский:
Пока нет.
Яна Шипко:
Как долго ждать нужно?
Александр Красовский:
10, 20, 30, 40 – до часа.
Яна Шипко:
Если в течение часа нет, то тогда перемещаться нужно?
Александр Красовский:
Нет, нельзя, позвонят, должны забрать с номера. Самому нельзя уходить.
Место выбрано неслучайно. Именно на таких «переходах» обычно и пробегает зверь.
Яна Шипко:
Бывают случаи, когда ружье не поднимается? Не гуманно. Вот как на поле, мы ехали, косули стояли?
Александр Красовский:
Это неинтересно, надо, чтобы именно на скорости он шел, прицелиться.
Яна Шипко:
Чтобы охотник со зверем на равных был? Чтобы был шанс убежать?
Александр Красовский:
Да.
Яна Шипко:
Я думала, что в засаде лежа, законспирированные, с веточками.
Александр Красовский:
Я не признаю засадных охот, где-то на вышке, я признаю, когда зверь идет, и у нас 50 на 50 – либо я, либо он.
Но интереснее всего, когда хитрый зверь буквально водит тебя за нос.
Александр Красовский:
Говорят, лиса хитрая. Нет, заяц хитрее. Можешь ходить, практически по ушам топтаться, а он потом сзади оп и ушел.
До следующего номера метров 80. Но охотникам в ожидании ходить друг к другу в гости нельзя, курить тоже запрещено. Ну, а мы, пожалуй, прогуляемся. И попробуем узнать, что же заставляет охотников в любую погоду отправляться в лес испытывать удачу.
Михаил Домино, охотник:
Нет плохой погоды, есть плохая одежда. У меня здесь дом, было интересно наблюдать за животными, увлекался рыбалкой, решил чуть-чуть увлечение сменить, затянуло, нравится. На самца косули достаточно интересная охота. Надо зверя найти, подойти к нему. И заяц. Ходишь, наслаждаешься природой, наблюдаешь, тоже интересно.
Все начинается не в предрассветном тумане. Как проходит загонная охота – подробнее здесь.