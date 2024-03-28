«Обязательно пересмотреть рацион питания». Что ещё делать в сезон весеннего обострения депрессии?

Вероника Макаревич, корреспондент: Яркое солнце, серенады пернатых и цветущие сады большого города. Смотришь вокруг, и лицо тут же расплывается в улыбке. Однако некоторым, к сожалению, и этого для счастья мало.

Екатерина Красницкая, врач-эксперт УЗ «34-я центральная районная клиническая поликлиника Советского района г. Минска»:

В межсезонье после испытания морозом наш организм ослаблен и уязвим к инфекционным заболеваниям. Чтобы поддержать здоровье, нужно обязательно пересмотреть рацион питания, разнообразить его. Также в обязательном порядке нужно включить в рацион питания фрукты и овощи, которые богаты каротином. Это апельсины, тыква, морковь. Мясо, рыба, морепродукты, яйца, молоко, хлеб твердого помола, растительные и сливочные масла тоже должны присутствовать.

Физические показатели в норме, но апатия все равно берет вверх? Пора обращаться к психологу. Упадок сил, тревожность, нерешительность могут быть симптомами тяжелого расстройства.