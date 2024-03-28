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28 марта в Беларуси пройдут правовые приёмы

28 марта 2024 07:22
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Бесплатная юридическая помощь. 28 марта по всей стране пройдут правовые приемы. Содействие готовы оказать юристы Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 марта в Беларуси пройдут правовые приёмы-1

Особое внимание – соблюдению нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты зарплаты, а также всех сумм, положенных работнику при увольнении.

28 марта в Беларуси пройдут правовые приёмы-4

Светлана Котова, начальник управления юридической работы Федерации профсоюзов Беларуси:
Тематика вопросов, с которыми люди обращаются к профсоюзным юристам на правовом приеме граждан, различна. В большей степени эти вопросы касаются трудовой деятельности работников и связаны с применением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, соглашения. Вместе с тем вопросы бывают пенсионного обеспечения, применения жилищного законодательства. В любом случае мы не оставляем людей с нерешенными вопросами и помогаем их разрешить в дальнейшем.

В 2023 году за помощью к юристам ФПБ обратились около 5 000 человек. Вся необходимая информация о месте и времени проведения приемов опубликована на официальных сайтах областных, районных и городских объединений профсоюзов.

# Профсоюзы в Беларуси # общество

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