28 марта в Беларуси пройдут правовые приёмы

Особое внимание – соблюдению нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты зарплаты, а также всех сумм, положенных работнику при увольнении.

Светлана Котова, начальник управления юридической работы Федерации профсоюзов Беларуси:

Тематика вопросов, с которыми люди обращаются к профсоюзным юристам на правовом приеме граждан, различна. В большей степени эти вопросы касаются трудовой деятельности работников и связаны с применением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, соглашения. Вместе с тем вопросы бывают пенсионного обеспечения, применения жилищного законодательства. В любом случае мы не оставляем людей с нерешенными вопросами и помогаем их разрешить в дальнейшем.

В 2023 году за помощью к юристам ФПБ обратились около 5 000 человек. Вся необходимая информация о месте и времени проведения приемов опубликована на официальных сайтах областных, районных и городских объединений профсоюзов.