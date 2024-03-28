Аисты возвращаются в Беларусь после зимовки

В Беларуси замечены белые аисты, которые вернулись на родину после зимовки. С каждым днем количество птиц увеличивается. Для их гнездования на опорах линий электропередачи энергетики в этом году установят более 200 платформ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У нас в стране гнездятся около 20 тысяч пар белого аиста. Нередко для сооружения жилья пернатые выбирают опоры линий электропередачи. Агрессивная среда продуктов жизнедеятельности, сырость и плесень приводят к нарушению изоляции проводов, могут оказаться причиной коротких замыканий.

Особенно высокие риски создают многолетние гнезда весом 300 килограммов и более: птицы каждый год их достраивают. Проседая, они становятся причиной обрыва проводов. Именно такие участки в зоне повышенного внимания энергетиков. Искусственные платформы для гнезд обеспечат комфорт для аистов и исключат перебои в электроснабжении.