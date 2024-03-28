Прямой эфир

Аисты возвращаются в Беларусь после зимовки

28 марта 2024 07:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси замечены белые аисты, которые вернулись на родину после зимовки. С каждым днем количество птиц увеличивается. Для их гнездования на опорах линий электропередачи энергетики в этом году установят более 200 платформ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аисты возвращаются в Беларусь после зимовки-1

У нас в стране гнездятся около 20 тысяч пар белого аиста. Нередко для сооружения жилья пернатые выбирают опоры линий электропередачи. Агрессивная среда продуктов жизнедеятельности, сырость и плесень приводят к нарушению изоляции проводов, могут оказаться причиной коротких замыканий.

Особенно высокие риски создают многолетние гнезда весом 300 килограммов и более: птицы каждый год их достраивают. Проседая, они становятся причиной обрыва проводов. Именно такие участки в зоне повышенного внимания энергетиков. Искусственные платформы для гнезд обеспечат комфорт для аистов и исключат перебои в электроснабжении.

# Птицы Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Международный экономический форум СНГ стартует в Москве
28 марта 2024 06:56

Международный экономический форум СНГ стартует в Москве

В Беларуси увеличат набор на подготовку учителей-дефектологов
28 марта 2024 06:51

В Беларуси увеличат набор на подготовку учителей-дефектологов

Военнообязанные приступали к проведению учений с боевой стрельбой
28 марта 2024 06:16

Военнообязанные приступали к проведению учений с боевой стрельбой

«На все времена». Какие фильмы по праву считают классикой белорусского кино?
27 марта 2024 20:38

«На все времена». Какие фильмы по праву считают классикой белорусского кино?

Андрей Муковозчик: ГУБОПиК – зеркало нашего общества. Они показывают нам тёмную сторону
27 марта 2024 20:04

Андрей Муковозчик: ГУБОПиК – зеркало нашего общества. Они показывают нам тёмную сторону

К 25-летию Союзного государства учредят премию для молодых учёных
27 марта 2024 19:58

К 25-летию Союзного государства учредят премию для молодых учёных

Дебют молодого режиссёра. Будут ли снимать продолжение комедии «Киношники»?
27 марта 2024 19:49

Дебют молодого режиссёра. Будут ли снимать продолжение комедии «Киношники»?

Муковозчик: «Они страну вычистили, поэтому в страшной войне выстояли, а мы чего-то всё сопли жуем»
27 марта 2024 19:43

Муковозчик: «Они страну вычистили, поэтому в страшной войне выстояли, а мы чего-то всё сопли жуем»

Для детей и взрослых. Нужны ли анимационные фильмы на военную тематику?
27 марта 2024 19:07

Для детей и взрослых. Нужны ли анимационные фильмы на военную тематику?

Киностудию называли «Партизанфильм». Почему военная тематика – одна из основных в белорусском кинематографе?
27 марта 2024 19:01

Киностудию называли «Партизанфильм». Почему военная тематика – одна из основных в белорусском кинематографе?

Муковозчик о визите Лукашенко в Белград в 1999-м: прилетел под бомбы. Наш лидер был единственным, кто так сделал
27 марта 2024 18:55

Муковозчик о визите Лукашенко в Белград в 1999-м: прилетел под бомбы. Наш лидер был единственным, кто так сделал

Шкловский автопарк пополнился 15 электробусами – они охватят 3 городских маршрута и 19 районных
27 марта 2024 18:32

Шкловский автопарк пополнился 15 электробусами – они охватят 3 городских маршрута и 19 районных