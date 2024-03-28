В Беларуси запретили оборот гражданских беспилотников для физлиц

Хранение и оборот гражданских беспилотников для физических лиц запрещены на территории Беларуси. Сегодня вступил в силу Указ Президента, согласно которому в частном пользовании не может находиться беспилотный летательный аппарат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При его наличии необходимо от него избавиться и передать определенным Указом государственным структурам. В Кодексе об административных правонарушениях есть статья, предусматривающая ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства. Речь идет о внушительном штрафе.