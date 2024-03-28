Прямой эфир

В Беларуси запретили оборот гражданских беспилотников для физлиц

28 марта 2024 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хранение и оборот гражданских беспилотников для физических лиц запрещены на территории Беларуси. Сегодня вступил в силу Указ Президента, согласно которому в частном пользовании не может находиться беспилотный летательный аппарат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси запретили оборот гражданских беспилотников для физлиц-1

При его наличии необходимо от него избавиться и передать определенным Указом государственным структурам. В Кодексе об административных правонарушениях есть статья, предусматривающая ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства. Речь идет о внушительном штрафе.

# Закон # общество

Другие новости рубрики

Все новости
28 марта в Беларуси пройдут правовые приёмы
28 марта 2024 07:22

28 марта в Беларуси пройдут правовые приёмы

Аисты возвращаются в Беларусь после зимовки
28 марта 2024 07:10

Аисты возвращаются в Беларусь после зимовки

Международный экономический форум СНГ стартует в Москве
28 марта 2024 06:56

Международный экономический форум СНГ стартует в Москве