Имеет ли право работодатель уволить человека, если тот оделся не по дресс-коду?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

В Великобритании в 2016 году было громкое увольнение девушки из-за того, что она отказалась обувать обувь с высокими каблуками. Были ли в Беларуси подобные случаи? На законодательном уровне имеет ли право работодатель уволить сотрудника, если он оделся не по дресс-коду?