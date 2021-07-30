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Имеет ли право работодатель уволить человека, если тот оделся не по дресс-коду?

30 июля 2021 17:47
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Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
В Великобритании в 2016 году было громкое увольнение девушки из-за того, что она отказалась обувать обувь с высокими каблуками. Были ли в Беларуси подобные случаи? На законодательном уровне имеет ли право работодатель уволить сотрудника, если он оделся не по дресс-коду?

Имеет ли право работодатель уволить человека, если тот оделся не по дресс-коду?-1

Надежда Губанова, директор кадрового агентства:
Нет. По законодательству работодатель не имеет права увольнять, но дресс-код может быть прописан в каких-то внутренних нормативно-правовых актах, в правилах трудового распорядка. И уже при нарушении внешнего вида могут быть какие-то дисциплинарные взыскания за это. Но это, естественно, не увольнение. Это может быть устный выговор, работодатель может попросить, чтобы работник так больше не приходил в компанию и соблюдал дресс-код, который установлен.

Имеет ли право работодатель уволить человека, если тот оделся не по дресс-коду?-4

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# Одежда # общество # Екатерина Забенько # Надежда Губанова # Фотофакт

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