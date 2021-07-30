«Если бы мне дали волю, я бы многие вещи меняла под себя». Известный стилист рассказала о работе на белорусском телевидении

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Настя, от чего вы отталкиваетесь, когда придумываете образ для ведущей? Вы должны всех знать лично или вас интересует только картинка? Характер человека тоже учитывается? Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Программа, естественно.

Анастасия Феттер, стилист:

Нам мой взгляд, очень важно как для стилиста учитывать особенности и фигуры, и характера. Первое, на что все стилисты обращают внимание, прежде всего мы смотрим на фигуру и на колорит (цветотип) внешности. В разных школах говорят по-разному. Их, кстати, больше, чем мы привыкли думать – зима, весна, лето, осень. Алена Родовская:

Какой я типаж – холодный, теплый? Анастасия Феттер:

Темный колорит. Катерина у нас [Екатерина Забенько – прим. ред.] – приглушенный и Наталья [Наталья Надольская – прим. ред.] тоже приглушенный. Но здесь приглушенный более теплый, а Наталья – более холодный.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Сегодня очень много нюансов нашей телевизионной кухни, в том числе то, как мы одеваемся. Например, не любая ткань подойдет для эфира, нам не подойдет полоска, клетка, нам не подойдет что-то очень мелкое, что будет рябить. Анастасия Феттер:

Горох не подходит, блестящие фактуры, шелковые. Не всегда хорошо смотрится бархат. Екатерина Забенько:

Как мы ограничены в нашем гардеробе телевизионном.

Анастасия Феттер:

Раскрою немножко тайну кухни. Когда начинаю сотрудничать с брендами, мне наши сердобольные консультанты говорят: и вот это, и вот это. Говорю: девушки, это так красиво, это так потрясающе, модно, но, к сожалению, это не для телевидения. Здесь – слишком откровенный вырез, это слишком короткое, здесь – блестящее, здесь есть вставки. А нам нужно так, чтобы это и зимой, и летом подходило. Я еще знаю примерно, какую ведущую я подбираю – и, к сожалению, нет. И они растеряются: «Нам всегда кажется, мы смотрим – на телевидении все так красиво, все такие стройные, аккуратные, подтянутые, всегда стильно одетые. Но вы пришли и вы нам говорите, и мы понимаем, что 90-95 % в нашем магазине не подходит». И пресловутые оверсайзы, которые мы сейчас так все любим и носим, к сожалению, нас очень сильно увеличивают в кадре.

Наталья Надольская:

Анастасия, приходилось ли выслушивать какие-то замечания от вашего руководства? Вы с кем-то согласовываете образы телеведущих или вы все-таки последняя инстанция? Анастасия Феттер:

Конечно, я согласовываю. Мои фантазии, идеи – это одна сторона медали, вторая сторона медали – это бюджет, это программа – соответствует или не соответствует программе. Последнее слово за генеральным директором. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

У меня вопрос по татуировкам. Сейчас весь мир татуирован. Я понимаю, когда люди не в кадре работают, но когда у девчонки есть небольшая татуировка на руке, ну почему нельзя показывать, если вы такие демократичные.