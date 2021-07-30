«Если бы мне дали волю, я бы многие вещи меняла под себя». Известный стилист рассказала о работе на белорусском телевидении
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Настя, от чего вы отталкиваетесь, когда придумываете образ для ведущей? Вы должны всех знать лично или вас интересует только картинка? Характер человека тоже учитывается?
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Программа, естественно.
Анастасия Феттер, стилист:
Нам мой взгляд, очень важно как для стилиста учитывать особенности и фигуры, и характера. Первое, на что все стилисты обращают внимание, прежде всего мы смотрим на фигуру и на колорит (цветотип) внешности. В разных школах говорят по-разному. Их, кстати, больше, чем мы привыкли думать – зима, весна, лето, осень.
Алена Родовская:
Какой я типаж – холодный, теплый?
Анастасия Феттер:
Темный колорит. Катерина у нас [Екатерина Забенько – прим. ред.] – приглушенный и Наталья [Наталья Надольская – прим. ред.] тоже приглушенный. Но здесь приглушенный более теплый, а Наталья – более холодный.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Сегодня очень много нюансов нашей телевизионной кухни, в том числе то, как мы одеваемся. Например, не любая ткань подойдет для эфира, нам не подойдет полоска, клетка, нам не подойдет что-то очень мелкое, что будет рябить.
Анастасия Феттер:
Горох не подходит, блестящие фактуры, шелковые. Не всегда хорошо смотрится бархат.
Екатерина Забенько:
Как мы ограничены в нашем гардеробе телевизионном.
Анастасия Феттер:
Раскрою немножко тайну кухни. Когда начинаю сотрудничать с брендами, мне наши сердобольные консультанты говорят: и вот это, и вот это. Говорю: девушки, это так красиво, это так потрясающе, модно, но, к сожалению, это не для телевидения. Здесь – слишком откровенный вырез, это слишком короткое, здесь – блестящее, здесь есть вставки. А нам нужно так, чтобы это и зимой, и летом подходило. Я еще знаю примерно, какую ведущую я подбираю – и, к сожалению, нет. И они растеряются: «Нам всегда кажется, мы смотрим – на телевидении все так красиво, все такие стройные, аккуратные, подтянутые, всегда стильно одетые. Но вы пришли и вы нам говорите, и мы понимаем, что 90-95 % в нашем магазине не подходит». И пресловутые оверсайзы, которые мы сейчас так все любим и носим, к сожалению, нас очень сильно увеличивают в кадре.
Наталья Надольская:
Анастасия, приходилось ли выслушивать какие-то замечания от вашего руководства? Вы с кем-то согласовываете образы телеведущих или вы все-таки последняя инстанция?
Анастасия Феттер:
Конечно, я согласовываю. Мои фантазии, идеи – это одна сторона медали, вторая сторона медали – это бюджет, это программа – соответствует или не соответствует программе. Последнее слово за генеральным директором.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
У меня вопрос по татуировкам. Сейчас весь мир татуирован. Я понимаю, когда люди не в кадре работают, но когда у девчонки есть небольшая татуировка на руке, ну почему нельзя показывать, если вы такие демократичные.
Анастасия Феттер:
Если бы мне дали волю, я бы многие вещи меняла под себя. Но я понимаю, что придя в эту сферу (до этого я работала с крупными брендами, стилизовала каталоги, показы, индивидуальные съемки, фэшн-съемки), – это совсем другое. В телевидении наш глаз приучен видеть более вышколенные, аккуратные образы.
Екатерина Забенько:
У нас же висят портреты, наши фотографии (сегодня очень много интересных нюансов нашей работы закадровой расскажем) в том образе, который утвержден руководством. И в принципе отступать от этого образа самостоятельно нежелательно. То есть менять цвет волос кардинально без согласования не стоит, менять прическу кардинально не нужно, стричь.
Анастасия, вы не сразу пришли на телевидение, поработали еще в других сферах. Чем удивило телевидение в плане подбора стиля, работы с ведущими?
Анастасия Феттер:
Меня, скажем так, не удивило, но здесь присутствуют консерватизм и нормы, которые так или иначе нужно соблюдать. Мне бы хотелось их немного поменять, но, опять же, я не могу это делать сама, без согласования с руководством.