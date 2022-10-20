Президент подписал Указ о присоединении Беларуси к международной конвенции

Новости Беларуси. Ввезти личные вещи в Беларусь станет проще. Наша страна присоединяется к международной конвенции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено Указом, который 20 октября подписал глава государства.
Новости Беларуси. Ввезти личные вещи в Беларусь станет проще. Наша страна присоединяется к международной конвенции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено Указом, который 20 октября подписал глава государства.
Таким образом упростится процедура временного ввоза личных вещей путешественников и животных, спортивных грузов, оборудования для рекламы в области туризма. Документ также позволит сократить время совершения таможенных операций и расходы, связанные с уплатой таможенных платежей.