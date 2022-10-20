Прямой эфир

Президент подписал Указ о присоединении Беларуси к международной конвенции

20 октября 2022 20:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ввезти личные вещи в Беларусь станет проще. Наша страна присоединяется к международной конвенции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено Указом, который 20 октября подписал глава государства.

Президент подписал Указ о присоединении Беларуси к международной конвенции-1

Таким образом упростится процедура временного ввоза личных вещей путешественников и животных, спортивных грузов, оборудования для рекламы в области туризма. Документ также позволит сократить время совершения таможенных операций и расходы, связанные с уплатой таможенных платежей.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Кто-кто, а Александр Григорьевич справится. И денацификацию быстро проведут». Что предложил представитель Мелитополя?
20 октября 2022 19:54

«Кто-кто, а Александр Григорьевич справится. И денацификацию быстро проведут». Что предложил представитель Мелитополя?

«Здесь будет наведён порядок». Вот как проводят мониторинг цен в небольших городах Беларуси
20 октября 2022 19:49

«Здесь будет наведён порядок». Вот как проводят мониторинг цен в небольших городах Беларуси

«Должен быть принят до 15 марта 2023 года». Мицкевич рассказал о порядке утверждения закона о ВНС
20 октября 2022 19:39

«Должен быть принят до 15 марта 2023 года». Мицкевич рассказал о порядке утверждения закона о ВНС