«Уголовные дела за шпионаж, за измену государству». Иван Тертель рассказал о мерах наказания украинским шпионам

Новости Беларуси. Сотрудники Комитета госбезопасности задержали украинского шпиона и двоих завербованных им белорусов. Они работали на военную разведку Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собирали закрытую информацию о деятельности Вооруженных Сил, силовых структур Беларуси и другие данные, которые являются государственной тайной.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Кроме того, нами задержан бывший военнослужащий, подполковник. Фамилию сейчас называть не буду. Он работал на службу безопасности Украины. Встречи проводились в Одессе, в других городах, на территориях третьих государств. Большое количество граждан Украины, которые забрасывались на нашу территорию, нами задержаны в других регионах страны. Мы стараемся в каждом случае вникнуть по-человечески. Бывают такие моменты, когда мы, разобравшись, в рамках жеста доброй воли позволяем этим гражданам убыть на территорию сопредельного государства. Но есть случаи такие, которые я назвал. Возбуждены уголовные дела за шпионаж, за измену государству. Ведется следствие.

В Комитете госбезопасности отмечают: агентурная разведка иностранных спецслужб активизировала свою деятельность. Ситуация на южном направлении осложняется. И не по вине Беларуси. Ежедневно фиксируется до 10-ти попыток нарушения воздушного пространства нашей страны. Они успешно пресекаются.