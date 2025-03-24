Исследовательский центр на колесах – 24 марта возле универмага «Беларусь» работает мобильный флюорограф

Пройти флюорографию без посещения поликлиники и в течение 10 минут получить результат. Такая возможность есть 24 марта у жителей и гостей Минска. Необычную акцию приурочили к празднованию Всемирного дня борьбы с туберкулезом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исследовательский центр на колесах расположился возле универмага «Беларусь». К мобильному флюорографу, даже несмотря на плохую погоду, выстроилась очередь. Минчане желают убедиться, что они здоровы. Сегодня у бригады особое расписание. Обычно же машины «Пульмаэкспресс» штатно работают в Минском клиническом центре фтизиопульмонологии.

Татьяна Аблогина, врач-рентгенолог Минского клинического центра фтизиопульмонологии:

По Минску наши организации, заводы разные, универмаги, коммерческие организации. То есть у нас есть график на каждую машину. В зависимости от количества людей подбирается количество дней, чтобы все сотрудники могли пройти на месте, на работе, чтобы не нужно было идти в поликлинику по месту жительства. В течение рабочего дня просто подойти, сделать снимок, и в течение трех дней мы им уже отдаем результаты.

Особое внимание борьбе с туберкулезом уделяется во всем мире неслучайно: в 2023 году он стал основной причиной смертности от инфекционных заболеваний, превзойдя даже ковид. Ежегодно в мире туберкулезом заражаются более 10 миллионов человек. В Беларуси за последние 10 лет уровень заболеваемости снизился более чем втрое. В нашей стране налажена эффективная система скрининга и диагностики, развернута сеть лабораторий.